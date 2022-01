Azul Guaita : c’est son avant et après ‘Rebelde’

in

L’actrice est Jana Cohen Gandía dans la série jeunesse. Quel est ton rôle?

© ImdbBleu Guaita

‘Rebelle’ arrivé à la plate-forme Netflix le 5 janvier dernier pour captiver les fans, fidèles de l’histoire mexicaine avec une nouvelle histoire, des personnages, des problèmes et des romances. Depuis que l’annonce a été faite, les fans ont fait beaucoup d’attentes.

La nouvelle version a beaucoup surpris et a reçu toutes sortes de critiques, même des mèmes sur les réseaux sociaux. Il faisait même référence à l’ancienne génération qui a réussi et l’un des personnages qui a surpris était Bleu Guaita, protagoniste et interprète de Jana.

L’actrice a fait un avant et un après sur ses réseaux sociaux dans lesquels elle a montré son look qui lui a été présenté pour faire le casting. « Cette photo provient de mon casting il y a deux ans. Je suis parti de là sans savoir à quoi cela servait, sans savoir que cela allait changer ma vie. Que ferait une famille avec qui je parle quotidiennement et que tu rejoindrais la famille », a-t-il déclaré dans le post.

Qui est Jana Cohen Gandía dans Rebelde ?

Jana est la fille de la jeune mexicaine Pilar Gandía, présente dans les générations précédentes et triomphante dans le monde de la musique. Dans le remake, elle est la mère de Jana, à qui elle laisse entendre qu’elle n’a pas besoin d’une école de musique pour réussir.

A son arrivée à Eliete Wait School, il surprend par son look ‘pop’ qu’il a, en plus du talent qu’il commence à montrer. Une fois entrée à l’école, l’artiste partagera un appartement avec son petit-ami Sebas, l’un des méchants du remake.

Au cours de la série, il tentera de faire la vérité sur les attaques que le célèbre ‘lodge’ fait à son gang afin de ne pas gagner le concours des gangs. Contrairement à ‘Mia’ (Anahí), qui s’est montrée une fille arrogante avec un air de grandeur, Jana démontrera le contraire.

Elle essaiera de donner la paix au groupe, d’être un bon leader afin que l’objectif de gagner la compétition puisse être atteint.

Qui est la vraie vie Azul Guaita?

Alors qu’elle n’avait qu’un an, Azul est apparue sur le petit écran dans le roman junior « Class 406 ». Dans cette production, elle a joué Juanita Chávez, la fille de Gaby.

Après qu’il a été rapporté que ‘Rebelde’ aurait un remake. L’actrice une photo de quand elle était petite à côté d’Anahí, l’actrice a joué Mía Colucci dans la version originale de la série.

Après avoir fait partie de ‘Classe 406‘, Azul a fait des publicités télévisées. Mais ses parents ont décidé d’aller en République dominicaine et il a quitté l’écran pendant un moment. Plus tard, il est retourné au Mexique pour entrer à nouveau dans le monde du théâtre. La jeune femme était présente dans les productions « Mon mari a une famille » (2018) et « Célibataire avec filles » (2019).

À l’époque, Azul avait assuré à Zero Magazine en 2020 : « J’ai toujours su que je voulais être actrice, depuis que j’étais petite j’aime chanter, mais il n’y avait vraiment pas beaucoup d’écoles ou beaucoup de variété en ce qui concerne cet aspect à l’époque. La république. Alors j’ai décidé de venir ici (au Mexique), j’ai fait un casting, heureusement je suis resté ».

