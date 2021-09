Black Panther 2 Star partage de bonnes nouvelles après la blessure de Letitia Wright sur le plateau

Panthère noire : Wakanda pour toujours La star Angela Bassett a maintenant fourni une mise à jour positive concernant le tournage de la suite du MCU à la suite d’une blessure subie par sa co-star Letitia Wright. Tout en discutant du film de bande dessinée très attendu lors de l’événement Emmys 2021, Bassett a révélé que, bien que Wright ait subi un déversement lors du tournage d’une cascade, elle est maintenant prête à se remettre au travail.

« Elle a fait une petite chute, mais ce n’est pas trop grave. Vous savez, quelque chose comme ça vous secouera, mais c’est juste une petite, petite, petite chose. Mais elle va bien et est prête à partir. »

Letitia Wrighta été hospitalisé en août après avoir subi des blessures sur le plateau lors du tournage de scènes pour Panthère noire : Wakanda pour toujours. « Letitia Wright a subi des blessures mineures aujourd’hui lors du tournage d’une cascade pour Black Panther: Wakanda Forever. Elle reçoit actuellement des soins dans un hôpital local et devrait être libérée bientôt », a révélé un porte-parole de Marvel à l’époque. Il semble que Wright soit maintenant rétabli et prêt à retourner sur le tournage, l’actrice devant jouer un rôle de premier plan dans la suite de Marvel.

Angela Bassett a également profité de l’occasion pour déclarer l’enthousiasme des acteurs et de l’équipe à l’idée de retourner à Wakanda, appelant leur travail sur Panthère noire 2 un testament et une fête de l’amour » au regretté grand Chadwick Boseman, décédé l’année dernière après une bataille privée contre le cancer.

« Nous sommes excités à ce sujet. Bien sûr, nous avons encore un peu, vous savez, nous ressentons une sorte de chemin dans notre cœur, bien sûr. Donc, chaque jour n’est qu’un testament et une fête d’amour pour notre cher [Chadwick Boseman]. »

Boseman, qui a dépeint le roi T’Challa AKA Black Panther dans le premier film et tout au long du MCU jusqu’à présent, ne sera pas refondu ou remplacé par CGI, laissant beaucoup se demander comment la suite abordera son absence. Au cours de l’interview, Bassett a assuré aux fans qu’il y avait beaucoup de personnes talentueuses en place pour assurer une digne continuation de l’héritage de l’acteur bien-aimé et du personnage bien-aimé.

« Oui. Vous savez, nous avons toujours Ryan [Coogler] et Joe Robert Cole, qui a écrit Black Panther un, donc tous les deux, ces hommes, ces frères, ils vont l’apporter. Ils aiment Black Panther, ils aiment ce qu’ils ont commencé. Comme on dit, « Terminez comme vous avez commencé ». Ils ont bien commencé et ils vont bien faire celui-ci aussi. »