"Cyberpunk 2077" sur PS4 et Xbox One: les joueurs se plaignent de nombreux bugs

« Cyberpunk 2077 » a généralement bien fait dans les tests jusqu’à présent, même si les éditeurs avec un accès antérieur signalent des bogues dans la version de sortie sur PC. Les joueurs qui souhaitent profiter du jeu en monde ouvert très attendu pour son lancement sur PS4 et Xbox One semblent rencontrer d’énormes problèmes.

Le développeur CD Projekt Red a apparemment fourni à la presse des versions PC pour tester « Cyberpunk 2077 ». Le magazine Kotaku, par exemple, n’a pas eu accès à la console malgré des demandes expresses. Après la sortie, des tonnes de rapports circulent en ligne de fans déçus jouant au RPG tant attendu sur PS4 et Xbox One. L’optimisation sur consoles a donc encore besoin de beaucoup de retouches: des vidéos de pépins, de problèmes de fréquence d’images et de lenteur de rechargement de parties du monde du jeu circulent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver quelques exemples sous ce texte.

Patch du jour 1 pour la sortie déjà dans le jeu

Les joueurs de console en particulier attendent maintenant avec impatience un correctif qui corrigera les bogues. Peu de temps avant la sortie, le constructeur polonais a publié une première mise à jour, qui est déjà le patch Day 1, comme PC Gamer a pu le préciser. Le studio travaille certainement à plein régime sur de nouvelles améliorations, alors que le public découvre actuellement par lui-même pourquoi l’ambitieux « Cyberpunk 2077 » a déjà été reporté plusieurs fois cette année.

Optimisations pour toutes les plateformes en cours

Les joueurs sur PC rapportent également des bogues dans le jeu, mais ceux-ci semblent se produire moins souvent, mieux l’ordinateur est techniquement équipé – du moins si vous le jugez à partir des nombreux flux en direct de « Cyberpunk 2077 ». Les développeurs de CD Projekt Red doivent optimiser le jeu pour la PS5 et la Xbox Series X / S en plus de PC, Stadia, PS4 et Xbox One. Le travail acharné sur le jeu extensif, qui aurait lieu dans des conditions époustouflantes, est loin d’être terminé pour eux.