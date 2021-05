Margot Robbie dit que les oiseaux de proie 2 pourraient encore être possibles

2020 était censé être une grande année pour les superproductions dirigées par des femmes, et le plus inhabituel du groupe était celui de Margot Robbie. Oiseaux de proie. Avec Robbie dans le rôle de Harley Quinn aux côtés d’une foule de héros féminins grungy, Oiseaux de proie a été loué par la critique pour son humour et son action. Malheureusement, malgré le fait de rassembler une base de fans fidèle, le film n’a pas fait des merveilles au box-office. Dans une récente interview avec Den of Geek, Robbie a été interrogée sur une éventuelle suite de Birds of Prey, à laquelle elle a répondu par la négative.

« Je ne sais pas si c’est à l’horizon de si tôt. Je ne pense pas que ce soit un non. Mais non, il n’y a pas de suite dans les œuvres que je connaisse à ce stade. »

Pendant que Oiseaux de proie n’a pas fait le genre d’affaires que Warner Bros espérait, Harley Quinn reste l’un de leurs personnages les plus populaires. A tel point que la série animée Harley Quinn mettant en vedette Kaley Cuoco dans le rôle de la voix de Harley a été un succès éclatant.

Pendant ce temps, malgré la réponse mitigée à Oiseaux de proie et 2016 Suicide Squad, les fans conviennent généralement que la représentation de Robbie de Harley Quinn dans les deux films était excellente et dont nous avons besoin de plus. Et c’est quelque chose que les fans vont bientôt voir. La Harley de Robbie sera ensuite vue dans la suite / redémarrage de James Gunn The Suicide Squad. Dans une précédente interview, l’actrice avait expliqué que cette fois-ci, Harley n’aura pas à assumer seule le fardeau du scénario principal.

«L’une des premières choses que j’ai dites à James était, je pense que Harley est un catalyseur du chaos. Elle n’est pas nécessairement votre centre narratif, et parfois c’est génial quand les points de l’intrigue peuvent reposer sur les épaules d’autres personnages, et elle peut être la chose qui déclenche toute une séquence d’événements. C’est quelque chose avec lequel je sentais qu’il était d’accord, sur la base de ce que je lisais dans le scénario. «

Peut-être la principale leçon tirée de Oiseaux de proie est que Harley fonctionne mieux lorsque l’histoire ne tourne pas autour d’elle, mais au lieu de cela, comme le capitaine Jack Sparrow, elle est excellente dans un rôle de soutien majeur. La brigade suicide être un film d’ensemble devrait permettre à Harley de rebondir sur de nombreux autres personnages intéressants, tous avec leurs arcs personnels séparés d’elle, tandis que Harley est libre de faire ce qu’elle fait de mieux, de semer le chaos et de s’amuser dans le carnage qui s’ensuit.

Écrit et réalisé par James Gunn, La brigade suicide stars Viola Davis comme Amanda Waller, Joel Kinnaman comme Rick Flag, Michael Rooker comme Savant, Flula Borg comme Javelin, David Dastmalchian comme Polka-Dot Man, Margot Robbie comme Harley Quinn, Daniela Melchior comme Ratcatcher 2, Idris Elba comme Bloodsport, Mayling NG comme Mongal, Peter Capaldi comme The Thinker, Alice Braga comme Solsoria, Sylvester Stallone comme King Shark, Pete Davidson comme Blackguard, Nathan Fillion comme TDK, Sean Gunn comme Weasel, Jai Courtney comme capitaine Boomerang, John Cena comme pacificateur, avec Steve Agee, Taika Waititi et Storm Reid. Le film arrive dans les salles et sur HBO Max le 6 août.

