Scott Foley parle de sa position avec son ex-femme Jennifer Garner

Avant que Jennifer Garner n’épouse Ben Affleck, elle s’est mariée avec sa co-vedette de « Felicity », Scott Foley.

Leur mariage de courte durée est devenu un sujet d’intérêt lors de l’apparition de Foley dans Andy Cohen Live de Sirius XM cette semaine, lorsque Cohen a demandé à Foley s’il sortait avec de « jeunes starlettes » qu’il pourrait connaître lorsqu’il a joué dans « Felicity ».

« Probablement, » répondit Foley. « Je me suis marié pendant ‘Felicity’. C’était un mariage de courte durée. »

Foley a rappelé comment il avait sympathisé « instantanément » avec Garner, qui jouait sa petite amie dans la série. Le couple a commencé à se fréquenter peu de temps après leur rencontre et s’est marié en 2000. Ils ont finalisé leur divorce en 2004.

« Nous en parlons avec ma femme actuelle derrière moi et elle rit », a déclaré Foley, qui est marié à Marika Domińczyk depuis 2007, à Cohen. « Elle apprécie vraiment la contorsion que je fais. »

Alors que Foley et Garner ont tous deux évolué, il a déclaré qu’il n’y avait aucune animosité entre eux. Lorsqu’on lui a demandé s’il dirait bonjour à Garner s’il la rencontrait lors d’un événement, Foley a donné une réponse très diplomatique.

« Non, vous dites bonjour. Vous êtes très civil », a-t-il dit. « Je veux dire, nous ne restons pas en contact parce qu’elle a sa propre famille. J’ai la mienne. Ce ne serait pas quelque chose que nous chercherions. »

La star de « The Big Leap » a déclaré qu’il avait rencontré son ex-femme à quelques reprises à Los Angeles alors qu’il sortait avec sa femme.

« Tout le monde dit ‘Salut’ et vous êtes cordial et vous passez à autre chose », a-t-il déclaré. « C’est la vie, non ? »

