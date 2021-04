Les panneaux solaires en pérovskite dépassent déjà 25% d’efficacité de conversion – proche de la limite des panneaux traditionnels

Pendant des années, des chercheurs du monde entier ont travaillé sur moyens et moyens d’améliorer l’efficacité des panneaux solaires. Cependant, il existe des limites théoriques qui ne peuvent être surmontées dans la pratique. L’alternative? Utilisez de nouveaux matériaux beaucoup plus intéressants, tels que pérovskite.





Un remplacement potentiel du silicium traditionnellement utilisé dans les panneaux solaires est la pérovskite. La la pérovskite a de curieuses propriétés structurelles et électroniques par sa composition. Il est par exemple plus efficace pour absorber les ondes lumineuses vertes, bleues et ultraviolettes. D’autre part, il est plus facile de fabriquer des panneaux avec de la pérovskite, ce qui peut réduire le coût des panneaux solaires.

Par exemple, contrairement aux panneaux de silicium, les cellules solaires en pérovskite ne nécessitent pas de raffinage à haute température et ils peuvent être produits sous forme d’encres qui «s’impriment» sur d’autres matériaux tels que le plastique. Tout cela à basse température, réduisant ainsi la dépense énergétique en production.

25,6% d’efficacité de conversion

Désormais, un groupe de chercheurs de l’EPFL a créé un nouveau panneau solaire avec un rendement de conversion de 25,6%, plus proche de la limite théorique de 35% atteinte par les panneaux traditionnels. De même, ils promettent une stabilité opérationnelle d’au moins 450 heures. Ce dernier est pertinent, car le grand problème des panneaux en pérovskite est leur courte durée de vie utile.

Comme indiqué, pérovskites aux halogénures métalliques Ils sont particulièrement utiles pour collecter l’énergie photovoltaïque en couches minces. C’est pourquoi ils ont utilisé du triiodure de plomb comme semi-conducteur, ce qui permet au panneau solaire en pérovskite d’avoir une efficacité et une stabilité aussi élevées.

L’avantage de la pérovskite est que peut être utilisé à la fois comme substitut du silicium et comme complément du silicium. Si indépendamment obtient de bons résultats, combiné avec du silicium encore plus. Récemment, nous avons vu une combinaison des deux matériaux qui permettait une efficacité de conversion allant jusqu’à près de 30%.

Pendant ce temps, d’autres cherchent battre le record d’efficacité de conversion encore et encore. Environ 50% actuellement. Mais il y a ceux qui ont atteint 85% en combinant différentes méthodes. Il ne faut pas non plus oublier les panneaux transparents et leur fort potentiel.

Via | NBC