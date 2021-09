L’histoire de la séparation de Zack-Kelly et de l' »homme le plus détesté de l’histoire de « Sauvé par la cloche » »

Ce qui n’était pas si bon pour Kelly : la maladresse qui s’en est suivie entre elle et Zack, qui a atteint son paroxysme au bal costumé, où ils ont mis fin à leur relation avec une dernière danse à l’extérieur de l’école en tant que Slater (Mario Lopez) et Jessie (Elizabeth Berkley Lauren ) a chanté « How Am I Supposed to Live Without You », un tube de Michael Bolton à l’époque.

« Honnêtement, je ne sais pas ce qui est arrivé en premier, la chanson ou l’écriture de la scène. Je sais que Peter était fan de cette chanson et il avait l’impression que c’était juste pour le moment », se souvient Bario.

Sachs pense que le titre de la chanson capture ce que ressent l’adolescent typique après une rupture.

« Comment suis-je censé vivre sans toi ? » Eh bien, je pense que vous vous en sortirez bien (rires). C’est l’idée », a-t-il déclaré. « Mais dans l’esprit d’un adolescent, c’est tout. Tu sais, quand tu étais adolescent, tu es tombé amoureux, c’était la personne que tu voulais, tu sais, et c’était tout. Vous ne pouviez pas penser au-delà de cette personne.

Bario a récemment revu l’épisode et a eu les larmes aux yeux lors de la scène finale.

«C’est drôle, Mark-Paul a l’impression que c’était une sorte de scène traumatisante pour eux à tourner, mais c’était vraiment rapide. Mais je pense que tout le moment de l’entourer avec la chanson et Mario et Elizabeth chantant en arrière-plan et c’est une danse, vous savez, je pense que la chanson a en quelque sorte lié tout cela ensemble, toutes ces émotions, par opposition à elles juste sortir et avoir cette conversation rapide », a-t-il déclaré. (Gosselaar et Thiessen n’étaient pas disponibles pour commenter cette histoire.)

Dans cette scène, Zack acceptait la décision de Kelly de passer à autre chose avec Jeff, ce qui n’était pas tout à fait conforme à sa réputation d’adolescent égocentrique qui imaginait souvent des plans pour parvenir à ses fins. C’était par conception.

« Nous voulions qu’ils soient amis. Nous ne voulions pas que Zack se fâche ou soit méchant avec Kelly, vous savez », a expliqué Bario. «Je pense que c’était en quelque sorte plus révélateur de la relation qu’ils avaient avant qu’ils ne se réunissent finalement, puis de celle qu’ils allaient avoir après. Je pense que Peter était très protecteur, comme, non, nous ne faisons pas d’émission maintenant sur un Zack en colère, vous savez, ou une sorte de, genre, de mauvais sentiments entre eux parce qu’il y avait plus d’histoires à raconter qui ont finalement mis ça derrière eux. »

En ce qui concerne Sachs, les deux personnages ont profité de la rupture.

« Kelly et Zack, à mon avis, formaient un couple mignon et un couple formidable et, de toute évidence, le public les aimait ensemble. Mais ils étaient mieux ensemble, je pense, quand ils étaient plus jeunes. Parce que ça l’a grandi d’une manière de sortir avec Jeff. Et cela a fait grandir Zack de manière à le voir devoir s’éloigner de cette relation très confortable qu’il avait avec sa chérie du lycée », a-t-il déclaré.

Le verdict sur Jeff, 30 ans plus tard

Muldoon a appris que son personnage apparaîtrait dans trois épisodes, donc la relation de Kelly avec Jeff était destinée à être courte. Il est revenu dans l’épisode intitulé « The Aftermath » (dans lequel Zack a lutté avec ses émotions persistantes au cours de la scission) et à nouveau plus tard dans la saison dans l’épisode « Fake IDs », dans lequel Jeff a été surpris en train d’embrasser une autre fille dans une boîte de nuit appelée le Grenier. Kelly l’a largué, et c’est la dernière fois qu’on a vu Jeff.

Dans un récent épisode de son podcast « Saved by the Bell », « Zack to the Future », qui mettait en vedette Muldoon, Gosselaar est venu à la défense de Jeff. «Je ne sais pas s’il a dit qu’ils allaient rester stables. Je pense que Kelly, étant Kelly, avait en tête qu’il s’agissait d’une relation et Jeff dit : ‘Ecoute, je pense que tu es très spécial, mais je ne suis tout simplement pas prêt à m’installer, je ne suis pas prêt à partir stable », a soutenu Gosselaar.

Comment Muldoon considère-t-il le personnage de Jeff dans son ensemble ? Il savait quand il a accepté le rôle que « Jeff allait être un méchant dès le début ». Cependant, en repensant à l’histoire de Jeff maintenant, il a dit AUJOURD’HUI : « Je l’ai juste pris comme Jeff était un homme à femmes, vous savez ? Je veux dire, Kelly est évidemment magnifique, et c’était juste un homme de la ville. Je ne pensais pas que Jeff avait de mauvaises intentions. Je pense que c’est juste arrivé. Il n’avait rien contre Zack.

Lorsqu’on lui a demandé son point de vue sur Jeff, Sachs a déclaré: «C’est juste que je conjecture à ce stade avancé 30 ans plus tard, vous savez, nous n’essayions pas de faire de lui le méchant, mais il y a un aspect de croissance. Et qui sait – je doute qu’il ait promis qu’il voulait être, vous savez, exclusif avec Kelly. Je ne me souviens pas avoir eu ces discussions. Je pense que ce que nous faisions était probablement juste d’essayer de trouver un moyen pour que cela ait sa fin naturelle. »

Tout s’est finalement bien passé pour Zack et Kelly, qui apparaissent maintenant dans le redémarrage de « Saved by the Bell ». Trae Patton / NBC

Après que l’histoire de Kelly-Jeff ait suivi son cours, Muldoon a été critiqué par les fans de « Saved by the Bell » pour la façon dont son personnage a géré la relation.

« Après sa diffusion, n’est-ce pas, j’ai été surpris que Tout le monde était au courant. Mes amis, mon âge, non ? Je pense que je pensais en quelque sorte que ‘Saved by the Bell’ était comme une émission pour enfants le samedi matin pour, comme, les gens de l’âge de ma (jeune) sœur et la réalisation que ce n’est pas vrai, que, vous savez, de tous les âges, les gens regardent ça spectacle. Et, genre, j’avais une vingtaine d’années et tous mes amis me disaient : ‘Mec, toi chien, toi chien, tu as volé Kelly à Zack, espèce de merde’ », a déclaré Muldoon, ajoutant que tout allait bien. amusant.

Il l’entend toujours des fans toutes ces années plus tard, grâce (ou non) aux médias sociaux.

«Il ne se passe pas une semaine sans que je n’aie de chagrin pour avoir volé Kelly à Zack – encore, à ce jour. Si je vérifie Twitter, Instagram aujourd’hui, vous savez, il y aura quelque chose, généralement quelque chose qui dit : « Je te déteste » », a-t-il déclaré en riant.

Kelly a depuis longtemps évolué ; elle a ravivé sa romance avec Zack et l’a épousé, et ils apparaissent maintenant avec leur fils dans le redémarrage de « Saved by the Bell » de Peacock. (Peacock appartient à notre société mère, NBCUniversal.) Cependant, elle a laissé tomber le nom de Jeff dans la conversation au cours de la première saison du redémarrage.

La référence à Jeff a-t-elle ouvert la porte au retour de Muldoon dans l’univers « Saved by the Bell » ? Bario, un producteur exécutif du redémarrage, a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucun plan pour ramener Jeff, mais Muldoon serait intéressé à faire revivre le personnage si l’occasion se présentait.

Muldoon a rappelé à Gosselaar l’idée d’une apparition de Jeff lors du redémarrage.

« Nous parlions et il se disait simplement : « Comment pouvons-nous faire ce redémarrage sans une sorte de, vous savez – le grand méchant de la série ? » Ce qui est surprenant puisqu’il n’y avait que trois épisodes, que ça colle autant aux gens », a-t-il déclaré.

Il a ajouté: « Mark-Paul a dit: » Oui, nous devons avoir un épisode de Jeff ou quelque chose sur le redémarrage « , ce que j’adorerais faire s’ils comprennent cela. Ce serait hilarant. »

À quoi ressemblerait la vie de Jeff s’il revenait ?

« Il ne se passe pas une semaine sans que je n’aie de chagrin pour avoir volé Kelly à Zack – encore, à ce jour. » Patrick Muldoon

« Jeff ne me semble pas du genre intellectuel. Je pense que s’il était dans ce monde, il serait en athlétisme. Vous savez, peut-être – ouais, je ne sais pas. Mais l’entraîneur de football essaie de revivre son passé », a deviné Muldoon. « Il serait probablement – ​​je veux dire, il avait un ego contre lui, n’est-ce pas ? Vous savez, c’est un homme à femmes. Il y aurait donc encore quelque chose de ça en lui. Et ça pourrait être drôle parce qu’il pense qu’il a encore de l’arrogance, mais il n’en a plus. Cela pourrait être drôle.

Que Jeff revienne ou non, Muldoon se sent chanceux d’avoir joué un rôle dans une émission dont la popularité dure depuis des décennies.

« Je suis heureux que les gens se souviennent de Jeff. Ce n’est pas pour une bonne raison. Mais je vais le prendre », a-t-il dit en riant.

