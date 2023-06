« Black Mirror » aura-t-il une saison 7 sur Netflix ?

La sixième saison de « Black Mirror »qui promet d’amener le a frappé la série d’anthologies Netflix Créé par Charlie Brooker à un tout autre niveau, il sortira le 15 juin 2023, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un septième opus.

La nouvelle saison compte cinq épisodes et un casting composé d’Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, David Shields, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara , Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin et Zazie Beetz.

« Cette fois, avec certains des tropes les plus familiers de ‘Miroir noir‘, nous avons également de nouveaux éléments, dont certains que j’avais auparavant juré aveuglément que la série ne ferait jamais (…) Toutes les histoires sont toujours ‘Black Mirror’ de bout en bout, mais avec quelques rebondissements fous et plus de variété que jamais auparavant .», a déclaré le créateur à Tudum. Ensuite, y aura t’il une saison 7 ?

« BLACK MIRROR », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Netflix n’a pas encore confirmé un nouveau lot d’épisodes de la série anthologiqueCependant, rien ne les empêche de continuer à raconter des histoires sur les dangers de la technologie alors qu’elle envahit la vie quotidienne.

Considérant que les fans ont attendu quatre ans pour voir le sixième opus, qui a été annoncé en mai 2022, il est encore tôt pour une réponse officielle de Netflix, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et sur la base de ces chiffres pour déterminer l’avenir de une série.

Bien que la sixième saison ait pris beaucoup de temps à produire, le cas du septième pourrait être différent si aucun problème ne se poseil pourrait donc arriver sur la plateforme de streaming fin 2024 ou en 2025.

« Black Mirror » ne se caractérise pas seulement par des histoires puissantes, mais aussi par un excellent castingqui comprend des acteurs comme Bryce Dallas Howard, Anthony Mackie, Aaron Paul et Miley Cyrus, donc la septième saison ne ferait pas exception.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix et profiter des nouveaux épisodes qui ont Brooker, Jessica Rhoades, Annabel Jones et Bisha K. Ali comme producteurs exécutifs.

Mac et Joan de la télévision dans la saison 6 de « Black Mirror » (Photo : Netflix)

COMMENT VOIR « MIROIR NOIR » ?

La sixième saison de Black Mirror sera diffusée sur Netflix le jeudi 15 juin 2023Par conséquent, pour voir les nouveaux chapitres de la série anthologique, tout ce dont vous avez besoin est un abonnement à la plateforme de streaming populaire.