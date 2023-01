Alpha Males aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

Mâles Alpha C’est l’une des nouvelles séries de Netflix et elle a déjà fait sensation. Aura-t-il une saison 2 ? Nous vous disons.

Mâles Alpha

Le dernier jour de 2022 Netflix a décidé de lancer une série qui est déjà devenue une fureur inattendue. Il s’agit de Mâles Alpha, une fiction qui se moque du machisme et a été publiée sur la plateforme le 30 décembre. Avec une seule saison de seulement dix épisodes, la bande dessinée a déjà captivé des milliers de personnes à travers le monde. Eh bien, c’est l’une des comédies les plus intéressantes et captivantes de ces derniers temps.

Originaire d’Espagne Mâles Alpha suit quatre amis de plus de quarante ans qui voient comment ils perdent pouvoir, privilèges et identité. Pour eux, la fin du patriarcat est proche, malgré le fait qu’il y a des années, ils étaient des mâles alpha responsables de leurs relations, de leur travail et de leur vie. Cependant, maintenant, à l’ère de l’égalité, ils doivent vivre dans une société où les nouvelles règles frappent fort et montrent à quel point elles sont pathétiques.

C’est sans aucun doute une histoire plus proche de la réalité que beaucoup ne l’imaginent. C’est pourquoi plus d’une personne s’est sentie identifiée à ce drame comique d’Espagne. Tel est ainsi la plupart des fans attendent déjà l’arrivée de la deuxième saison. Eh bien, les dix premiers épisodes étaient un spectacle visuel et divertissant, mais ils n’étaient pas suffisants pour les téléspectateurs.

C’est pourquoi beaucoup se demandent déjà quand la nouvelle édition arrivera. Et bien qu’il n’y ait pas encore de mot à ce sujet, il est probable que ce soit plus tôt que prévu. La vérité est que lorsqu’une fiction a autant de succès autour d’elle, Netflix ne tarde pas à parier à nouveau dessus. Par conséquent, il est probable que le mois prochain, la plateforme confirmera le renouvellement de Mâles Alpha.

Bien sûr, pour la première des nouveaux épisodes, nous devrons attendre le début du tournage. C’est-à-dire que si la production donne le feu vert pour créer plus de contenu, la réalité est qu’elle ne pourrait arriver qu’à la fin de 2023 au moment où la première partie est sortie. Les fans doivent donc être patients et attendre les nouvelles de la plateforme.

