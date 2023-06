Bisous, Kitty a été annulée ? Netflix a confirmé l’avenir de la série

Netflix

Après un temps sans nouvelles, Netflix a publié une déclaration pour savoir ce que l’avenir réserve à Kisses, Kitty. Y a-t-il plus d’épisodes ?



© AVEC L’AUTORISATION DE NETFLIXNetflix annonce ce qui va arriver à Kisses, Kitty.

Après le succès des films de A tous les garçons dont je suis tombé amoureuxle service de diffusion en continu Netflix a lancé sa première série dérivée : Bisous, Kitty. C’est une comédie romantique qui a été ajoutée au catalogue le 18 mai et, comme le fait habituellement la société, ils ont mené une étude sur ses performances pour déterminer son renouvellement ou son annulation.

Cette nouvelle histoire suit Kitty Covey, qui pense avoir une mine de connaissances sur l’amour et déménage à l’autre bout du monde dans le but de renouer avec son petit ami de longue distance. Elle trouve cependant qu’une relation est beaucoup plus complexe lorsque ce sont vos propres sentiments amoureux qui sont en jeu.

+ Bisous, Kitty a été annulé ou renouvelé ?

La série a eu sa première le 18 mai et dans ses premiers jours, elle s’est classée deuxième dans la liste des émissions en anglais avec 72,1 millions d’heures regardées, et depuis lors, elle est restée dans le Top 10 pendant quatre semaines. Netflix il prend habituellement 28 jours pour regarder ses chiffres et le succès est clair. Donc, Bisous, Kitty Il a été renouvelé et aura une deuxième saison.. Regardez l’annonce sur les réseaux !

Pour le moment, aucun détail de son intrigue n’a été confirmé, encore moins une date de sortie, puisque l’industrie audiovisuelle est actuellement en pleine grève de la Writers Union of the United States. Nous savons que la série est en cours, mais avec ce conflit, il faudra peut-être un certain temps pour qu’elle revienne avec les nouveaux épisodes.

Pour la deuxième saison de Bisous, Kittysa protagoniste Anna est attendue Cathacart reprendre son rôle de Kitty Song Covey. De la même manière, ils pourraient revenir Minyeong Choi, Gia Kim, Sang Heon Lee, Anthony Keyvan, Théo Augier, Yunjin Kim, Peter Thurnwald et Michael K. Leeentre autres.

