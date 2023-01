Eli Roth va bientôt commencer à travailler sur le film d’horreur de Thanksgiving

Éli Roth remet les deux dernières semaines de reprises sur Frontière faire son Action de grâces bande-annonce en un vrai film. À l’époque, un grindhouse était « un théâtre diffusant des films consécutifs exploitant le sexe, la violence et d’autres sujets extrêmes ». Broyeur était un double long métrage retour à ce cinéma, composé de Robert Rodriguez Planète Terreur et de Quentin Tarantino Preuve de décès. La nouvelle est une gracieuseté de Deadline.

Compris entre Planète Terreur et Preuve de décès il y avait une série de fausses bandes-annonces «attraction à venir» pour compléter la sensation d’aller dans une maison de broyage. Plusieurs réalisateurs différents ont contribué aux bandes-annonces. La contribution de Roth était Action de grâcesun slasher sur le thème des vacances dans la veine de Halloween et Noël noir. Michael Biehn, l’une des stars de Planète Terreurest également apparu lors de la Action de grâces bande annonce. Roth a déclaré à Rolling Stone :

« Mon ami Jeff, qui joue le pèlerin tueur — nous avons grandi dans le Massachusetts, nous étions de grands fans de films slasher et chaque novembre nous attendions le film slasher de Thanksgiving. une dinde, puis son père l’a tuée, puis il a tué sa famille et est parti dans un établissement psychiatrique et est revenu et s’est vengé de la ville. J’ai appelé Jeff et j’ai dit: « Mec, devine quoi, nous n’avons pas à faire le film, nous pouvons juste tourner les meilleures parties.' »