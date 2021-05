Solo Leveling Chapitre 153 – «Monarchs vs Monarch of Shadow»

Alors que tout le monde pleure la mort de Go Gun Hee, il y a une réunion des monarques pour faire tomber Sung Jin Woo. Par conséquent, il y a un chapitre plein d’action passionnant à venir dans Solo Leveling Chapitre 153. En découvrant la force de Sung Jin Woo, l’ombre de givre veut l’abattre car il peut constituer une grande menace pour leurs projets futurs.

L’intrigue de Solo Leveling a gardé tout le monde accroché à l’intrigue. Il a beaucoup d’actions équilibrées avec les rebondissements de l’intrigue. Pour en savoir plus sur les actions à venir, restez accroché au chapitre 153 de Solo Leveling.

Chapitre 153: Solo Leveling

Les monarques sont au courant de Sung Jin-Woo après ce qu’il a fait au monarque des flammes blanches. Ils savent que ce pourrait être un suicide de se jeter sur lui en l’absence du monarque du dragon et du monarque de la destruction.

Solo nivellement chap 152 ⚠ SPOILER ⚠️ Les dagues sont trop belles. Merci Thomas pic.twitter.com/oB94h3LP5r – Jisooul | lire le nivellement en solo (@JisooulK) 19 mai 2021

En l’absence de Go Gun Hee en tant que nouveau président, les administrateurs s’inquiètent pour le successeur du poste. Un membre qui pourra s’acquitter de ses fonctions tout comme Go Gun hee l’a fait. Après d’intenses spéculations, ils décident de Woo Jin-Chul comme nouveau président. Cependant, Woo Jin-Chul s’inquiète s’il est trop jeune et inexpérimenté pour le poste.

Thomas Andre décide d’offrir à Sung Jin-Woo l’une des deux plus grandes épées de l’underground. Maintenant, la question est de savoir jusqu’où Sung Jin-Woo ira avec le pouvoir de l’épée pour sauver l’humanité?

Solo Leveling Chapitre 153 Date de sortie

Solo Leveling Chapitre 153 sortira le 27 mai 2021. S’il y a un retard dû à une pandémie ou à d’autres raisons, le changement sera mis à jour dans l’article. Il n’y a pas eu beaucoup de retard dans la sortie des chapitres Solo Leveling. Mais croisons les doigts pour ses prochains chapitres.

Où lire le chapitre 153 de Solo Leveling?

Solo Leveling est officiellement disponible en coréen à Kakaopage. De plus, les traductions anglaises sont disponibles peu de temps après la version coréenne. Vous pouvez lire le chapitre 153 de Solo Leveling sur divers sites Web après les traductions.

Récapitulatif de la mise à niveau en solo

Auparavant, Sung Jin-woo est dans un état de confusion car il ne sait pas contre qui il doit se battre. Mais après la mort de Go Gun-Hee, il est déterminé à sauver tout le monde autant que possible. Les derniers mots de confiance de Go GUn Hee l’ont marqué. Il veut se venger de celui qui a tué le président.

Il demande toujours la liste des chasseurs qu’il doit protéger. Pour mieux comprendre qui sont ses amis et ennemis et pour connaître leur emplacement, il prend contact avec tout le monde. Cela lui permettra de garder une trace de tout le monde et de savoir qui est un ami ou un ennemi.

Thomas Andre est reconnaissant à Sung Ji-Woo de ne pas avoir fait de mal à son équipe. En signe de gratitude, il demande à Sung Jin de lui demander quelque chose. Après son départ, sa secrétaire le persiste à demander quelque chose. Enfin, il accepte un poignard. Cependant, Thomas Andre pense offrir quelque chose de bien plus qu’un poignard. Plus de détails sur l’arme seront révélés dans le prochain chapitre!

Le monarque du gel a peut-être reculé alors. Mais le pouvoir de Sung Jin Woo était une humiliation pour le monarque du gel. Il veut l’achever avec l’aide d’autres monarques. Mais la plupart d’entre eux reculent et ne sont pas prêts à se battre en présence du monarque de la destruction et du monarque dragon.

C’est tout à propos du chapitre 153. Solo Leveling. L’article sera mis à jour avec les derniers scans et spoilers avec le temps pour rester à l’écoute.