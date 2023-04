Jon Stewart revient au Daily Show avec une apparition surprise

Jon Stewart renvoyé à Le spectacle quotidien le mardi soir pour une apparition spéciale et inopinée… et habillé comme un Jedi, rien de moins. Pour l’émission de comédie politique, il y a eu beaucoup de pression sur l’hôte invité Roy Wood Jr., qui a été chargé de couvrir la récente arrestation de l’ancien président Donald Trump. Ne voulant pas s’aventurer sur cette voie sans aide, Wood a révélé qu’il avait une grande surprise en réserve pour les téléspectateurs après avoir d’abord récapitulé la situation de Trump. En plaisantant sur le fait qu’il « essaie de devenir viral cette semaine », Wood a présenté Stewart, qui est sorti pour discuter tout en ressemblant à Obi-Wan Kenobi avec son Guerres des étoiles costume.





« Je m’appelle Jon. J’avais l’habitude de travailler ici quand le budget n’était pas aussi gros », a déclaré Stewart. « Il y a quelques années. En fait, j’ai animé le programme pour être honnête avec vous. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Wood a plaisanté en retour, « Le spectacle quotidien avait un hôte blanc ?! »

La conversation s’est ensuite tournée vers la tenue de Stewart, Wood se demandant pourquoi l’ancien Spectacle quotidien l’hôte était habillé comme Obi-Wan Kenobi. Stewart a suggéré que la tenue vestimentaire était appropriée, étant donné son retour en tant que « mentor » pour Wood. Les deux procèdent à un débat sur lequel Guerres des étoiles personnages qu’ils doivent représenter.

« Je pense que cela aurait plus de sens si j’étais le sage sage qui encadre le jeune hôte, et pas le singe-loup », dit Stewart, refusant d’être Chewie. « Aussi… je ne peux pas rendre cette robe. »

Stewart et Wood finissent par passer trop de temps à parler de Guerres des étoiles, qu’ils ne peuvent même pas creuser dans la procédure pénale impliquant Trump. Bien que Wood se lance un peu dans la fouille, suggérant que si Stewart est Obi-Wan et Wood est Luke Skywalker, cela ferait de Trump Dark Vador. Et cela pose un problème pour Wood.

« Cela signifie-t-il que mon père est Vador ? Parce que si mon père est Dark Vador, cela signifie-t-il que Donald Trump est mon père ? Bois réfléchit.





Jon Stewart est de retour sur Comedy Central

Stewart a précédemment été l’hôte de Le spectacle quotidien de 1999 à 2015 lorsque Trevor Noah a pris la relève. Noah a quitté l’émission en décembre et les hôtes invités par intérim se sont succédés à tour de rôle. Pour l’instant, aucun hôte permanent n’a été nommé, bien que tous ceux qui hébergent des invités « auditionnent » pour le rôle, ce qui signifie que nous pourrions finir par voir l’un d’entre eux obtenir le poste, peut-être même deux si les rumeurs de passage aux co-présentateurs sont vrai.

Pendant ce temps, Stewart peut être vu dans son propre talk-show Apple TV +, Le problème avec Jon Stewart.