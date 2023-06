Le dernier film de Carrie Fisher, Wonderwell, sortira enfin après un voyage « périlleux » de sept ans

Tel que rapporté par Deadline, Wonderwell, Carrie Fisher dernier film avant son décès, sort enfin après un voyage « périlleux » de sept ans. Fisher est décédé fin 2016, quelques semaines seulement après avoir terminé le tournage du film fantastique. En plus du retard Guerre des étoiles icône, Wonderwell comprend également Rita Ora, Nell Tiger Free, Sebastian Croft et Kiera Milward.





Le point de vente note que Vertical a acheté les droits nord-américains et britanniques / irlandais sur Wonderwell, un film familial sur le passage à l’âge adulte. Le premier film de Vlad Marsavin devrait avoir une diffusion limitée en salles aux États-Unis (avec l’aimable autorisation d’AMC), suivi d’une sortie numérique à partir du 23 juin 2023.

Tout en parlant de la sortie longtemps retardée, Marsavin a déclaré: « Le voyage que nous avons entrepris en tant que cinéastes avec ce film a été aussi périlleux que celui du film lui-même. Du tournage à l’écran, il nous a fallu sept ans. Les effets visuels sur un film de cette ampleur prend du temps, mais nous avons été mis au défi avec les blocages de Covid et bien sûr le décès de notre merveilleuse Carrie Fisher. C’est maintenant le moment idéal pour partager ses moments magiques à l’écran en tant que Hazel.

Marsavin a déclaré que le retard du film était le résultat de problèmes d’effets visuels survenus après le tournage de Wonderwell emballé.

Le directeur a déclaré au point de vente que Wonderwell inclura une dédicace à Fisher, notant que son décès a été un « énorme choc » pour lui et le reste de l’équipe.

Fisher est décédé quatre jours après avoir eu une urgence médicale lors d’un vol Londres-Los Angeles.

Le réalisateur de Wonderwell, Vlad Marsavin, a déclaré que Carrie Fisher « était pleine d’énergie pendant le tournage »

Marsavin a déclaré: « Carrie était pleine d’énergie pendant le tournage et a même célébré son 60e anniversaire avec nous en Italie où nous avons tourné le film. Après un tournage nocturne, qui a duré jusqu’à 2 heures du matin, elle a invité toute l’équipe à célébrer avec elle et la fête a fini par être fermée par la police car elle était jugée un peu trop bruyante. Son décès a été très émouvant pour toute l’équipe.

Avant son décès, Fisher a terminé le tournage de Star Wars : Épisode VIII – Les Derniers Jedi. Les images inutilisées de Fisher de le réveil de la force a été utilisé par L’Ascension de Skywalker L’équipe VFX pour ramener l’acteur pour Épisode IX.

La co-vedette de Fisher, Ora, a déclaré : « Travailler aux côtés de Carrie Fisher a été l’une de ces expériences que vous n’oublierez jamais. J’ai hâte que le monde découvre ce monde intrigant et magique de Wonderwell. »

Wonderwell se déroule entre l’Italie actuelle et un royaume fantastique et suit Violet (joué par Milward), une fille vivant en Italie avec ses parents et sa sœur aînée Savannah (jouée par Tiger Free). Après avoir erré dans une forêt, Violet rencontre Hazel (joué par Fisher), qui la conduit à un portail mystérieux.

Le film est produit par Fred Roos, Alexander Roos, Vlad Marsavin, Orian Williams, Lee Rudnicki et Robert Bernacchi.

Auparavant, Rudnicki avait blogué que le fait de voir la scène finale « déchirante » de Fisher l’avait laissé en larmes.

Tony Piantedosi, vice-président directeur des acquisitions de Vertical, a appelé Wonderwell « Une histoire fantaisiste avec des images passionnantes, le film transporte vraiment le spectateur dans un autre royaume. La nouvelle venue Kiera Milward se défend avec les légendes Carrie et Rita qui sont captivantes dans leurs rôles. C’est un film qui plaira aux consommateurs de tous âges. »

Date limite a noté que l’accord d’acquisition Wonderwell a été négocié par Piantedosi, Marsavin, le producteur exécutif William Sharp (le principal financier du projet) et Sebastian Twardosz de Savant Artists.