Sex Education saison 3 félicitée pour avoir démystifié les mythes du VIH dans une scène puissante

« L’éducation sexuelle a réussi – en 30 secondes – à expliquer les bases de ce que les gens doivent savoir sur le VIH/SIDA. »

Éducation sexuelle la saison 3 est félicitée par les fans pour avoir éduqué les téléspectateurs sur le VIH et démystifié les mythes dans une scène puissante.

Depuis la première saison de Éducation sexuelle est sorti sur Netflix en 2019, les critiques ont loué la série pour la façon dont elle aide à briser les tabous entourant le sexe et parvient à être informative et hilarante. Non seulement cela, mais cela peut aussi être émouvant. Le scénario d’agression sexuelle d’Aimee dans la saison 2 était si bien fait qu’Aimee Lou Wood a remporté un BAFTA pour sa performance.

Maintenant, les téléspectateurs célèbrent l’émission pour une scène dans laquelle une infirmière éduque Anwar sur le VIH d’une manière très claire et utile.

LIRE LA SUITE: Les fans de Sex Education louent la conversation « puissante » d’Aimee et Jean sur les agressions sexuelles

La saison 3 de Sex Education a été félicitée pour avoir démystifié les mythes du VIH dans une scène puissante. Image : Netflix

Dans l’épisode 4 de Éducation sexuelle saison 3, Anwar craint d’avoir une maladie sexuelle et rend visite à une infirmière pour le savoir. Dans la scène, l’infirmière demande si Anwar a déjà eu des relations sexuelles non protégées et il répond en disant: « Chaque film que j’ai jamais vu avec une personne gay se termine par des relations sexuelles et la mort du sida. Je ne veux pas mourir. Alors , ouais, j’utilise toujours un préservatif. »

L’infirmière met alors les choses au clair. Elle dit : « Tant que vous et votre partenaire, ou vos partenaires, pratiquez des relations sexuelles à moindre risque, faites des tests réguliers, il est très peu probable que vous contractiez le VIH. Il existe maintenant un médicament appelé PrEP qui protège les personnes contre le VIH si elles s’engagent relations sexuelles occasionnelles dans des situations qui pourraient les mettre à haut risque. »

Elle ajoute ensuite: « Et pour ceux qui contractent le virus, il existe maintenant des médicaments qui leur permettent de vivre longtemps et en bonne santé, voire d’atteindre le stade où le virus est indétectable, ce qui signifie qu’il ne peut pas être transmis à quelqu’un d’autre. Donc, je ne pense pas que tu vas mourir avant un moment. »

Les téléspectateurs louent la scène pour être plus informative que l’éducation sexuelle réelle dans les écoles.

Une personne a tweeté : « un clip de 30 secondes de #SexEducation faisant plus que la plupart de nos lycées en cinq ans ». Un autre a écrit : « Je suis tellement impressionné par la façon dont #SexEducation a réussi – en 30 secondes – à expliquer les bases de ce que les gens doivent savoir sur le VIH/SIDA. »

L’éducation sexuelle discutant de la PrEP qui empêche de contracter le VIH et des médicaments antiviraux qui maintiennent la charge virale des personnes séropositives à un faible niveau, ce qui les aide à devenir et à rester indétectables, ce qui signifie que vous ne pouvez pas la contracter auprès d’une personne indétectable, me rend heureux🙂 mettez fin à la stigmatisation autour du VIH ! – lil uzi vers (@NOCHlLLWlLL) 23 septembre 2021

Merci @éducation sexuelle pour une scène brillante dans l’épisode 4 avec une infirmière en santé sexuelle ! Couvrir le VIH en 2021 en quelques mots (prévention avec PrEP, traitement efficace & U=U) ainsi que négocier l’utilisation du préservatif avec un partenaire. Superbe 👏🏽👏🏽👏🏽 #Éducation sexuelle. – Dr Rageshri Dhairyawan (@crageshri) 22 septembre 2021

en tant qu’historien de l’éducation à la santé, je suis tellement impressionné par la façon dont #Éducation sexuelle ont réussi – en 30 secondes – à expliquer les bases de ce que les gens doivent savoir sur le VIH/SIDA. Diffuser le message sur la PrEP, les traitements contre le VIH/SIDA et les rapports sexuels protégés pic.twitter.com/JZm1IX9bu3 – Colin Thee Historien 🏳️‍🌈 (@ColinMooreII) 20 septembre 2021

On croise les doigts pour que les écoles prennent note et utilisent des informations comme celle-ci dans les futurs cours d’éducation sexuelle.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂