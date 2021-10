Billie Eilish s’est teint les cheveux en blond parce qu’elle était « terrifiée » par les paparazzi et les harceleurs

Billie Eilish a expliqué la vraie raison pour laquelle elle a décidé de changer son look signature.

Billie Eilish a parlé franchement de sa décision de se teindre les cheveux en blond et de la raison pour laquelle elle a changé son look vert.

Plus tôt cette année, Billie Eilish a changé sa coiffure signature noire et vert fluo en faveur d’une nouvelle blonde. Billie a battu des records Instagram lorsqu’elle a fait ses débuts avec le nouveau style et elle a depuis révélé sur Ellen qu’elle s’était inspirée des modifications apportées par les fans pour changer la couleur de ses cheveux. Elle a également révélé qu’elle voulait lancer son Plus heureux que jamais époque avec un nouveau look.

Maintenant, Billie s’est ouverte sur la signification plus profonde de sa coloration blonde et tout est lié à l’anonymat.

Pourquoi Billie Eilish a-t-elle teint ses cheveux en blond ?

Billie Eilish dit qu’elle s’est teint les cheveux en blond parce qu’elle était « terrifiée » par les paparazzi et les harceleurs. Photo : Doug Peters / Alamy Banque D’Images, Photo Stock, @billieeilish via Instagram

S’adressant à Elle à propos de sa décision de se teindre les cheveux en blond et de laisser derrière elle sa coiffure noire et vert fluo immédiatement reconnaissable, Billie a révélé: « Je ne pouvais aller nulle part avec ces cheveux parce que c’était si évident pour moi. Je voulais l’anonymat. »

Billie a ensuite expliqué comment sa vie a changé depuis qu’elle est devenue blonde. Elle a déclaré : « Je suis allée dans un parc avec un ami et je me suis dit : ‘Non, je ne peux pas enlever ma capuche !’ J’étais terrifiée par les paparazzi et ces harceleurs que j’ai eus. Mais mon ami m’a dit : ‘Ne t’inquiète pas : tu vas bien. Rien ne va se passer.’ Et j’ai enlevé ma capuche, et je me sentais comme une nouvelle personne. »

Parlant des fans qui manquent les vieux cheveux, Billie a déclaré: « L’autre jour, j’ai posté une vidéo de l’époque où j’avais les cheveux verts, et j’ai vu des gens dire: » Billie, la Billie aux cheveux verts me manque. Je suis toujours la même personne. Je ne suis pas seulement des Barbies différentes avec des têtes différentes.

