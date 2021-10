Geralt de The Witcher vous charge de gérer une laverie automatique à Arcade Paradise

Abonnez-vous à Push Square sur

Nous avons toujours été de grands fans des fusions de genres de Nosebleed Interactive, mais Arcade Paradise doit être son effort le plus ambitieux à ce jour. Lorsque votre père Gerald – exprimé par l’emblématique Doug Cockle de The Witcher – embarque pour un voyage à Riviera, il vous laisse en charge de l’entreprise familiale : une laverie automatique. Vous serez chargé de la gestion quotidienne de l’entreprise crasseuse, du nettoyage des vêtements et de la fabrication de pièces de monnaie.

Sauf que vous décidez que l’entreprise serait mieux comme une arcade, à la place. Et c’est ainsi que commence la boucle d’achat de machines d’arcade jouables que vous utiliserez pour attirer plus de clients afin de multiplier vos revenus. C’est en partie sim, en partie gestion, en partie compilation de mini-jeux – et nous sommes là pour chaque seconde.

Nosebleed Interactive a déjà fait ce genre de mash-ups: Vostok Inc a fusionné des tireurs à double stick avec des clickers, tandis que le jeu de stratégie PS Vita oublié The Hungry Horde avait un élément de collecte de cartes ultra-addictif. Arcade Paradise ne devrait pas sortir avant le printemps 2022 sur PlayStation 5 et PS4, mais on peut déjà dire qu’on va l’adorer.