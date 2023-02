Ceci est l’épisode de You réalisé par Penn Badgley lui-même

in

Netflix

Dans la quatrième saison de toi Penn Badgley a des crédits en tant qu’acteur, producteur et réalisateur.

©IMDBPenn Badgley a réalisé l’un des épisodes de la saison 4 de You

saison 4 de toi a apporté de nombreuses surprises, non seulement dans le développement des personnages ou pour le public, mais aussi pour les acteurs eux-mêmes, tel est le cas de Penn Badgley, le protagoniste, qui pour la quatrième saison a fait ses débuts en tant que réalisateur de l’un des chapitres de la série Netflix.

Presque à la fin de ce quatrième volet, Penn Badgley décidé d’investir des heures et des efforts pour diriger l’un des chapitres et, selon Variétéacteur et producteur de toi a réalisé l’avant-dernier épisode de la saisonintitulé « Elle n’est pas là »dont la première aura lieu le 9 mars à Netflix.

+ Penn Badgley reviendra-t-il à la réalisation dans la cinquième saison?

Bien qu’il ne soit pas encore confirmé s’il y aura une cinquième saison, Badgley a déclaré que si cela se produisait, il ne dirigerait plus parce que jouer et réaliser était lourd pour lui et dit qu’il ne serait pas « durable » dans le temps, parce que cela lui enlèverait même le temps d’être avec sa famille, quelque chose qu’il n’est pas prêt à sacrifier.

« C’était vraiment sympa, mais extrême et insoutenable et si ma famille avait été là, je n’aurais pas eu de temps pour eux.« Badgley a insisté pour Variété mentionnant que même après l’enregistrement, ils avaient des réunions.

Malgré le travail acharné et le grand effort, Penn s’est souvenu de l’expérience de diriger l’un des chapitres comme quelque chose à quoi il ne s’attendait pas et que réinventé votre façon de voir le monde du divertissement. Bien qu’il ne veuille plus diriger dans toisi vous voulez le faire pour de futurs projets.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?