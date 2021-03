Envie d’économiser? Découvrez les six avantages fiscaux de la SEAT Leon e-Hybrid

Conçue spécifiquement pour les entreprises et les propriétaires uniques (ENI), SEAT France a développé une édition fiscale de la SEAT Leon 1.4 e-Hybrid FR, disponible au prix de 24 990 € + TVA.

Un modèle qui combine les avantages des voitures électriques et de l’essence pour une mobilité maximale de votre entreprise. Pour des trajets plus courts, jusqu’à 64 km (WLTP), nous pouvons rouler en mode «zéro émission» et avec des économies de coûts maximales grâce à la disponibilité de 115 ch de puissance du moteur électrique.

Sur les longs trajets, nous pouvons toujours compter sur la disponibilité de 204 ch de puissance combinée du système hybride, ce qui permet une autonomie allant jusqu’à 800 km. Deux technologies, plus fortes ensemble.

Des avantages qui réduisent les coûts d’exploitation, auxquels il faut ajouter six avantages fiscaux pour les entreprises et les ENI. Faire connaissance:

1) Fiscalité autonome. Lors de l’achat de modèles SEAT Leon e-Hybrid, les entreprises bénéficient d’un taux d’imposition autonome réduit, en fonction du coût d’achat du véhicule. (Exemple jusqu’à 27,5K – 5% TA).

2) Déduction de la TVA. Pour les entreprises, il est possible de déduire intégralement la TVA encourue à l’achat du véhicule, à condition que le prix d’achat de l’hybride rechargeable ne dépasse pas la limite fiscale respective (50000 €, dans le cas de l’hybride rechargeable Véhicules). C’est le cas de la nouvelle SEAT Leon e-Hybrid.

3) IRC. Les entreprises bénéficient également de 100% de l’amortissement des voitures hybrides rechargeables acceptées comme charges fiscales sous IRC.

4) Carburant. La TVA sur la consommation d’électricité est entièrement déductible, et sa déductibilité ne dépend pas du prix d’achat dépassant ou non la limite fiscale.

5) Réduction des ISV. Les hybrides rechargeables bénéficient d’une incitation directe à réduire l’ISV de 75% lors de leur acquisition.

6) Taxe de circulation unique. En ce qui concerne la taxe de circulation unique (IUC), la valeur IUC peut être inférieure, en fonction des émissions de CO2. Valeur IUC du plug-in SEAT Leon Hybrid – 137,14 € 5P / Sportstourer

Équipement de la nouvelle SEAT Leon e-Hybrid

Malgré le prix de 24 990 € + TVA, la liste des équipements de la SEAT Leon e-Hybrid a tout ce dont votre entreprise a besoin. Associée au niveau d’équipement FR, la SEAT Leon e-Hybrid offre un look sportif et sophistiqué.

Voiture ou fourgonnette? Choisissez le meilleur corps pour votre activité. Le prix est le même.

À l’extérieur, nous avons des pare-chocs sport, des phares Full LED, une signature lumineuse arrière dynamique, des jantes en alliage exclusives à la version e-hybride et une calandre avant.

Tout dans la nouvelle SEAT Leon a été conçu pour offrir confort et sécurité aux occupants. Nous soulignons la boîte automatique DSG à 7 rapports, le volant sport multifonction, le quadrant 100% numérique, les capteurs de stationnement + Park Assist, le système de climatisation automatique (3 zones), l’ouverture automatique des portes sans clé et le système de navigation + infodivertissement Full Link avec 10 Écran tactile ″ pouces avec SEAT CONNECT.

Ce ne sont là que quelques-uns des équipements disponibles dans la gamme SEAT Leon e-Hybrid. Un modèle qui offre toute la polyvalence des moteurs à combustion, combinée à l’économie et à l’efficacité des voitures électriques. Le meilleur des deux mondes?