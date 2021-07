Les CD à 10€ sont déjà épuisés.

Billie Eilish est critiquée pour avoir vendu une édition limitée Plus heureux que jamais CD avec de la peinture éclaboussée dessus.

La chanteuse sortira son deuxième album studio, Plus heureux que jamais, le 30 juillet. Le disque contient les singles à succès ‘My Future’, ‘Therefore I Am’, ‘Your Power’ et ‘NDA’ ainsi que 12 morceaux inédits. Billie est également sur le point de sortir son propre concert spécial, Plus heureux que jamais : une lettre à Los Angeles, sur Disney+ le 3 septembre.

Mercredi (21 juillet), Billie a annoncé qu’elle vendrait des peintures aux éclaboussures en édition limitée Plus heureux que jamais CD pour 10 €. Chaque pochette d’album est unique et peinte à la main par Billie elle-même.

Billie Eilish reçoit un contrecoup sur les CD « peints à la main » Happier Than Ever. Photo : @billieeilish via Instagram, billieeilish.store.com

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Billie a partagé le processus de création. Les pochettes d’album sont toutes disposées sur le sol, puis Billie trempe son pinceau dans un seau de peinture blanche et le jette littéralement dessus pour créer l’effet éclaboussé.

Alors que certains fans étaient heureux de mettre la main sur les CD inestimables (ils sont en fait épuisés), d’autres pensaient qu’appeler les pochettes « peintes à la main » était un peu exagéré et c’était « paresseux » que Billie ne s’en soucie pas. de les signer. (Billie a en fait déclaré avant qu’elle ne signe pas sa marchandise parce qu’elle finit par être vendue sur eBay.)

« peint à la main » tu ne les as même pas touchés je pleure — (@jndoIIs) 21 juillet 2021

J’ai l’impression que tremper vos doigts dans de la peinture et laisser vos empreintes digitales sur la couverture aurait été une meilleure idée que ça 😭 – emrah (@skinnysel) 21 juillet 2021

elle était trop paresseuse pour les signer😭😹 – Shivam (@magdaleneswift) 21 juillet 2021

Ce ne serait pas la première fois que Billie est critiquée pour son produit, cependant. En février, Billie a reçu un contrecoup pour avoir vendu des sweats à capuche à 180 € au milieu de la pandémie.

Qu’est-ce que tu penses? Tweetez-nous @popbuzz et faites-le nous savoir !

