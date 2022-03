Tom Hanks se retrouve face à face avec un acteur qui prétend l’avoir viré pour avoir « les yeux morts » il y a 22 ans

Tom Hanks, largement considéré comme l’un des hommes les plus gentils du monde, a été confronté à un homme qui prétend que Hanks l’a renvoyé de Bande de frères pour avoir « les yeux morts ».

Ratliff a dû aller auditionner à nouveau en personne pour Hanks, et on lui a apparemment montré la porte peu de temps après.

À peine 22 ans plus tard, Ratliff a finalement obtenu une chance de fermeture après avoir décroché une interview de Hanks sur son pod, qui a été diffusé hier (10 mars).

Il a déclaré sur le podcast (selon Too Fab): « Maintenant, permettez-moi d’abord d’assumer l’entière responsabilité de vous faire cela.

« C’était sans aucun doute l’acte du réalisateur, et c’était moi.

« J’aurais pu dire : ‘Il a les cheveux trop blonds’. J’aurais pu dire : « Il est trop grand et je ne peux pas faire en sorte que l’assistant soit plus grand que le capitaine Winters ». J’aurais pu dire : ‘Il est trop petit et trop léger’.