Une femme sort avec un homme avec qui elle a établi un contact visuel dans un bus en 2019

Elle a déclaré lors d’un suivi de la vidéo virale TikTok: « Il s’est arrêté et il est descendu, a regardé par la fenêtre, m’a regardé directement, a souri et a secoué la tête.

« J’ai paniqué et je ne savais pas quoi faire, alors j’ai rapidement […] a sauté du bus et l’ai immédiatement regretté, comme ah, j’aurais dû parler à ce gars. »

Après avoir parlé avec ses amis et discuté de « comment rencontrer un gars que vous n’avez jamais rencontré », elle a décidé de le mettre dans son profil Tinder.

Elle a écrit: « J’ai établi un contact visuel et j’ai souri à un gars dans le bus 70 en novembre 2019 et encore en janvier 2020 si vous l’êtes super comme thnx. »

Ce à quoi il a vu et a répondu : « D’accord, cela pourrait être embarrassant… mais pourriez-vous parler de moi dans votre biographie ?

« N’oubliez pas votre visage (la rousse super mignonne avec l’anneau dans le nez). J’ai l’impression que nous nous sommes croisés une ou deux fois dans les yeux, et si nous l’avions fait, je vous aurais souri à 100% !

« Si oui, j’adorerais prendre un verre ou quelque chose et (enfin) te rencontrer. Et sinon, je suis mortifié! »

Depuis lors, Seattle Simms et « Greg the bus boy » ont eu plusieurs rendez-vous, le premier d’une durée de 11 heures et celui d’après, de neuf heures.