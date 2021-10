Pourquoi l’icône Messenger a changé de couleur

De nos jours, les utilisateurs de Facebook Messenger plus assidus et attentifs aux détails auront remarqué un nouveau détail au sein de l’application de messagerie instantanée: l’icône qui le représente dans les systèmes d’exploitation Android et iOS a changé de couleur. L’image de dessin animé avec l’éclair à l’intérieur qui a toujours distingué l’application est passée de l’arrière-plan azur typique de l’interface utilisateur à un dégradé coloré avec des nuances passagères. du fuchsia au violet. La même chose s’est produite pour l’icône Messenger Lite, qui pendant quelques jours se compose d’une bande dessinée blanche et d’un flash horizontal qui est passé du bleu au même dégradé violet-fuchsia qui caractérise désormais l’application Messenger.

Selon le groupe Facebook, le changement vise à souligner « l’évolution continue de Messenger d’un outil d’envoi de messages de manière simple à des amis Facebook à un véritable lieu virtuel où vous pourrez passer du temps en contact avec vos contacts préférés et sur votre appareil préféré « . Le changement cependant ce n’est pas purement esthétiqueau contraire: les couleurs choisies et l’utilisation d’un dégradé de nuances rappellent de trop près les choix chromatiques et graphiques à la base d’un autre produit du groupe Facebook, ou du réseau social photographique Instagram.

Le nouveau logo Facebook Messenger reflète en effet depuis la présentation de l’application une nouveauté annoncée il y a des mois et qui caractérisera bientôt l’ensemble de la plateforme: sa partie fusion avec les messages directs Instagram. Ces dernières semaines, les deux plateformes de messagerie instantanée sont au centre d’un processus qui permettra aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des messages même sans avoir les deux applications installées: ceux qui ne sont pas abonnés à Instagram pourront communiquer avec les utilisateurs du réseau social photographique et ceux qui ne l’ont pas un compte Facebook pourra toujours atteindre les utilisateurs du réseau social d’origine via le chat Instagram.

Le plan final du groupe Facebook est de rendre les deux plates-formes également compatibles avec WhatsApp, mais pour le moment, il n’y a toujours pas de date pour l’achèvement des travaux sur ce front. À ce jour, même l’intégration entre Instagram et Facebook Messenger est une fonctionnalité réservée à un petit cercle d’utilisateurs; les seuls aspects de la nouveauté qui pour le moment ont été introduits dans le monde entier sont deux: le premier est précisément le nouveau logo coloré en violet et fuchsia; les seconds sont chats plus colorés que dans l’utilisation de dégradés de couleurs reflètent le choix esthétique fait pour le logo de l’application.