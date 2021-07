L’ancien jeu PS Plus Sniper Elite 4 reçoit une mise à jour PS5 gratuite

Mettre à jour: Il s’avère que ces améliorations PS5 sont en fait appliquées à la version PS4 de Sniper Elite 4 au lieu de Rebellion expédiant une nouvelle version native. Ainsi, au lieu de rechercher une version PS5 sur le PS Store, il vous suffit de télécharger l’édition PS4 préexistante et de vous assurer qu’elle est entièrement corrigée. Vous serez alors prêt à démarrer avec des temps de chargement rapides, une résolution 4K et 60 images par seconde. Vous recherchez la mise à jour 1.18.

Histoire originale : L’expérience de tireur d’élite de Rebellion Sniper Elite 4 a été traitée avec une version PlayStation 5 native, disponible dès aujourd’hui sur le PS Store. Ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 recevront une mise à niveau gratuite, leur permettant d’accéder à une résolution 4K, à 60 images par seconde et à des temps de chargement plus rapides sur la dernière console de Sony.

Lorsque nous avons examiné la version de dernière génération il y a plus de quatre ans, nous avons attribué à Sniper Elite 4 un 7/10, louant bon nombre de ses fonctionnalités et de ses mécanismes. « D’énormes niveaux ouverts augmentent Sniper Elite 4 avec certaines des meilleures fusillades à longue distance que la série ait vues jusqu’à présent. Les améliorations sous le capot – associées à la toile de fond italienne idyllique – donnent à cette entrée l’avantage sur son prédécesseur , mais si vous avez déjà joué à l’un de ces jeux auparavant, vous saurez plus ou moins à quoi vous attendre. Néanmoins, en ce qui concerne les chasseurs de balles, cela ne va pas beaucoup mieux (ou faire grimacer) que cela. «

Ce sera oui.– Sniper Elite (@SniperElite) 23 juillet 2021

Le jeu était inclus dans le PS Plus programmation pour août 2019, il y a donc de fortes chances que vous possédiez déjà la version PS4. Après que GreedFall et Final Fantasy VII Remake n’aient pas permis aux propriétaires de la version PS Plus de passer librement à la PS5, Sniper Elite 4 le fera. Interrogé sur Twitter, La rébellion nous a confirmé C’est en effet le cas. La poignée officielle a répondu: « Ce sera oui. »