The Good Doctor saison 6 : Shaun Murphy revient plus tôt que prévu

La sixième et apparemment dernière saison de Le bon docteur C’est l’un des plus attendus. Découvrez quand il sortira et quand il arrivera sur Amazon Prime Video.

Il n’est pas contesté que, ces derniers temps, les séries médicales sont devenues les préférées des téléspectateurs. Eh bien, ces types de drames ont su captiver par leurs émotions, même si l’un des favoris est Le bon docteur. Cette bande, mettant en vedette freddie highmore, est l’un des plus captivants et passionnants en raison de sa belle parcelle. En effet, non seulement il raconte l’histoire d’un médecin, mais il transmet également des messages d’espoir, principalement sur le spectre de l’autisme.

Le bon docteur raconte la vie de Shaun Murphy, un chirurgien stagiaire qui obtient un poste dans un hôpital. Mais à son arrivée, Shaun se rend compte qu’il n’est pas totalement accepté en raison de son trouble du spectre autistique. Cependant, au fil des éditions, il montre que son potentiel va beaucoup plus loin et, en plus, il montre qu’il a le Syndrome du Savant, plus connu sous le nom de Syndrome du Savant.

C’est-à-dire, Le bon docteur Il se concentre également sur la fin de l’apprentissage et, pour cette raison, il est devenu l’une des fictions les plus applaudies et choisies par les fans depuis son arrivée. Amazon Prime Vidéo. A tel point que sa société de production officielle a décidé de renouveler la fiction plus d’une fois et, désormais, elle compte déjà cinq saisons. Reste que ce drame médical ne s’arrête pas là, mais il aura aussi un sixième volet.

En effet, après la fin de la cinquième édition, les fans attendent déjà l’arrivée des nouveaux épisodes et, à la surprise générale, ce sera plus tôt que prévu. Bien, ABC vient de confirmer que la suite de l’histoire de Shaun Murphy arrivera le 3 octobre. C’est-à-dire que dans seulement deux mois, les fans pourront apprécier ce qui sera peut-être la fin de ce drame médical tant applaudi.

Cependant, la réalité est que cette date est réservée à ceux qui ont la possibilité d’accéder à ABC. Néanmoins, le fait que la série soit bientôt diffusée à la télévision suscite des attentes chez les téléspectateurs de Amazon Prime Vidéo. En effet, compte tenu des moments où la plate-forme a été utilisée comme distributeur de la bande, il existe deux options.

Pour le moment, on ne sait pas combien d’épisodes au total il aura la sixième saison de Le bon docteur, mais il durera très probablement deux mois à la télévision. C’est pourquoi, une fois sa publication sur le petit écran terminée, pourrait venir sur Amazon Prime Video. Cela indique que, dans le service à la demande, il ne serait ajouté qu’en décembre. Cependant, il n’y a toujours rien de confirmé donc, pour l’instant, il reste à attendre.

