Bia a partagé qu’elle avait fait face à la dépression et à la consommation de drogue avant que « Best On Earth » ne tombe

C’est en octobre 2019 que Russ et Bia ont sorti leur favori des fans « Best On Earth », un single qui a attiré l’attention de Rihanna. Alors que les choses semblaient bien en surface, Bia a récemment parlé de cette période de sa vie, partageant qu’elle faisait face à une grave dépression. Sept jours avant que « Best On Earth » n’atteigne les services de streaming, Bia a été libérée de son contrat et était officiellement une artiste indépendante. C’était une période incertaine de sa vie car elle sentait que les cartes étaient empilées contre elle, puis, elle et Russ ont pris le relais avec leur single que Rihanna a aidé à faire un succès viral.

« Cette fois de ma vie, je sortais de la dépression la plus folle », a déclaré Bia aux animateurs de Service pour les lèvres d’Angela Yee. « Juste misérable. Je prenais de la drogue, je faisais tout pour faire face à ma dépression. J’avais des jours où j’étais, je n’envisagerais jamais de me suicider mais si je n’ai pas ça, je n’ai pas de merde. Ça C’était comme si je ne me connaissais même pas à ce moment-là et je me sentais impuissante, alors la prière et Dieu aiment vraiment … et Rihanna. «

«Tant de gens m’avaient exclu», a ajouté Bia. « Je pense juste que tant de gens m’ont abandonné et c’est ça la beauté. » Elle a avoué que « Best on Earth » était la chanson qui « m’a donné un exutoire et m’a ouvert des portes. Cela a changé ma vie. » Les animateurs voulaient savoir quelle célébrité masculine se glissait dans ses DM une fois la chanson abandonnée, et Bia a résolu la question et a répondu à la place que Rihanna était la première personne à la frapper.

« Russ a posté l’extrait et j’ai posté l’extrait, puis elle m’a envoyé un message et m’a dit: ‘B * tch, cette merde est difficile, envoyez-le moi.’ Et je me suis dit: ‘B * tch, je vais l’envoyer tout de suite!’ « Regardez l’interview de Bia ci-dessous.