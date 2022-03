The Batman : les félicitations d’Anne Hathaway, Halle Berry et Michelle Pfeiffer à Zoë Kravitz pour son interprétation de Catwoman

Au milieu de l’euphorie de l’univers cinématographique Marvel avec homme araignéeIl est temps de briller Bandes dessinées DC et ses fans ne pourraient pas être plus reconnaissants. Jeudi dernier, il est sorti dans les salles du monde entier. homme chauve-souris et il est déjà possible de parler d’un véritable succès ayant rapporté plus de 250 millions de dollars lors de son premier week-end, étant actuellement le film le plus rentable de Warner Bros. depuis le début de la pandémie de coronavirus. Robert Pattinson a brillé en tant que super-héros, mais Zoé Kravitz elle a fait son truc en tant que Catwoman et a été reconnue par ses collègues.

C’est en octobre 2019 qu’il a finalement été confirmé qui allait incarner le personnage et cela s’est fait via les réseaux sociaux du réalisateur Matt Reevesqui n’a publié qu’un GIF de l’actrice disant « Bonjour »et après L’emballage complété les informations. Un an plus tard, les premières images de la fille du légendaire Lenny Kravitz, déjà qualifiée de Selina Kyle, ont été divulguées et avec seulement quelques photos, elle avait captivé les fans qui la louent aujourd’hui pour sa grande performance.

+Zoë Kravitz a reçu le soutien de ses collègues

Tout au long de l’histoire, il y a eu différentes adaptations du justicier de Gotham City sur grand écran, avec diverses actrices qui se sont mises à la place de femme chat, chacun avec sa caractéristique qui en fait l’un des favoris des fans. Apparemment, il y a une excellente relation entre les collègues qui ont incarné le même rôle, comprenant le défi qui vient d’être le voleur félin. C’est pourquoi les anciens interprètes ont envoyé un message très spécial à Zoé.

Kravitz a publié une série de photos sur son compte Instagram officiel, où il compte 7,4 millions de followers, pour célébrer le lancement de homme chauve-souris. L’actrice a été surprise de voir que dans les commentaires il y avait des messages de Michelle Pfeiffer et Halle Berryqui a joué le personnage dans batman revient et femme chat, respectivement. Le premier d’entre eux a laissé des emojis et le second, rejeté par les critiques à l’époque, a écrit : « Yasssssss !!! j’ai hâte… Miaou ! »Quel Zoé répondu avec plus d’émoticônes.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Anne Hathaway (@annehathaway)

Une partie du fandom attendait le salut de Anne Hathawayactrice qui a joué Catwoman dans Le chevalier noir se lève par Christopher Nolan, mais la vérité est qu’elle lui a déjà consacré une publication sur son profil officiel lorsqu’elle a été choisie. En octobre 2019, il écrit : « Toutes nos félicitations à Zoe Kravitz pour avoir décroché le rôle de toute une vie. Eh bien, toute une vie en tout cas… Bon voyage, Selina. ».



45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂