Voici à quoi ressemble aujourd’hui Dacre Montgomery, acteur de Stranger Things

L’une des grandes réussites de Des choses étranges Au moment de constituer son casting, il s’agissait de convoquer des figures déjà reconnues comme Winona ryder, mais aussi parier sur des noms qui n’avaient pas encore été entendus dans l’industrie. C’était à quel point nouveau acteurs Ils ont pu devenir célèbres, se tailler une place dans le monde du divertissement et s’impliquer dans des projets ultérieurs. Quelque chose comme ça est ce qui est arrivé à Dacre montgomery, qui a joué Gamelle dans la série de Netflix, mais qu’il a adopté plus tard pour un profil plus bas. Comment va ta vie maintenant ?







L’acteur australien de 26 ans a connu son apogée avec son personnage très particulier. Le sauveteur de la piscine Hawkins n’était nul autre que le demi-frère de Max (Lavabo Sadie), un jeune homme assez agressif qui chassait tout son entourage. A la tristesse de ceux qui ont adoré le rôle de Montgomery, c’est à la fin de la série que le rôle a été interrompu après un décès et un sacrifice plus qu’impressionnant.

Depuis lors, et malgré plus de 6 millions de followers sur Instagram, l’artiste a choisi de faire profil bas et bas pendant un certain temps. En octobre de l’année dernière, il a publié DKMH : Poèmes de Dacre Montgomery, un livre de poésie disponible en format papier, numérique et livre audio. L’acteur a défini : « C’est une histoire de vie, des images d’éclats de couleurs et de sentiments et d’hallucinations de mon imagination. Quel voyage spécial nous avons fait avec toute l’équipe”.

Mais l’écriture n’est pas sa seule passion : en cette période hors des projecteurs, il en profite pour s’aventurer dans le sens de courts métrages. En ce sens, il a filmé Fantôme, une production avec peu d’éléments mais qui mise sur la profondeur de son contenu. Montgomery a noté : «Le look que nous avons obtenu est un honneur. J’ai passé quelques semaines à acheter des meubles et des accessoires, à dresser une liste de matériaux qui absorberaient et réfléchiraient la lumière. Je voulais que le minimalisme soit futuriste sans l’imposer au public”.







Bien que sa vie semble avoir pris une autre direction beaucoup plus indépendante et éloignée de la série Netflix, il y a encore une petite possibilité que son personnage je suis de retour pour montrer dans une nouvelle saison. Il y a des mois, il a mentionné dans une interview : «On ne sait jamais ce qui va se passer, je pense que c’est quelque chose qui devrait être laissé aux créateurs et voir où ça va. La fin n’est pas toujours définitive, surtout dans les séries”. Aurons-nous plus de Billy dans la prochaine saison de Stranger Things ?