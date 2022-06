Better Call Saul et Breaking Bad : les personnages connectés les uns aux autres

AMC

En plus de faire partie du même univers, les séries créées par Vince Gilligan ont d’autres points de contact. Certains ont été exprimés par des dialogues tracés dans les deux histoires.

©IMDBBob Odenkirk et Aaron Paul dans Breaking Bad.

Lorsque Tu ferais mieux d’appeler Saul atteint le petit écran (via AMC et Netflix), les plus fidèles adeptes de Breaking Bad Il ne leur a pas fallu longtemps pour trouver différents œufs de Pâques que les créateurs du spin-off mettant en vedette Bob Odenkerk laissé dans chacun de leurs épisodes. Certains plus évidents que d’autres, souvent soutenus par des objets apparus dans le spin-off mais déjà vus. Beaucoup d’autres concernaient des personnages qui se répétaient dans les deux séries.

Mais le lien entre Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul allé encore plus loin. C’est qu’il y a deux personnages qui ont un lien entre eux, un lien qui s’exprime à travers des dialogues pratiquement tracés l’un à l’autre qui ont à voir avec les motivations qu’ils ont pour mener à bien leurs actions tout au long Breaking Bad Oui Tu ferais mieux d’appeler Saul, respectivement. Savez-vous de qui nous parlons ?

Il s’agit de Kim Wexler et Walter White lui-même, qu’aussi différents qu’ils puissent paraître à première vue, ils ont beaucoup en commun. A la fois le caractère de Rhéa Seehorn comme celui qui incarne Bryan Cranston ils ont des explications très simples pour faire ce qu’ils font ; qu’il s’agisse de défendre des personnes devant un tribunal et de suivre Saul Bonman dans les plans les plus insolites, ou simplement cuisiner de la méthamphétamine pour entrer dans le monde du trafic de drogue.

À différents moments dans les deux séries, vous pouvez voir combien Kim Wexler Quoi Walter White ils sont consultés sur les raisons pour lesquelles ils font les choses qu’ils font. Les deux répondent qu’ils le font parce qu’ils « Comme » et pourquoi sont-ils « bons » je le fais. Alors que Kim le dit au présent Walter on le voit le dire dans le passé puisque cette réflexion vient au milieu de la chute de l’empire de Heisenbergvers la fin de Breaking Bad.

+Combien d’épisodes aura la finale de Better Call Saul ?

A partir du 12 juillet, Tu ferais mieux d’appeler Saul commencera à dire définitivement au revoir aux téléspectateurs avec la deuxième partie du sixième volet de l’émission. Tout comme avec Breaking Bad, la dernière tranche était divisée en deux parties. Alors que le premier avait un total de sept épisodes (avec une double première la première semaine), la finale ne comportera que six chapitres.

