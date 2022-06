Monter High : The Movie, bande-annonce : intrigue, distribution et date de sortie

La première bande-annonce de »Monster High : le film » vient d’être révélé. La nouvelle production d’action en direct de Paramount + et Nickelodéon Ce sera une comédie musicale adaptant la populaire franchise de poupées qui se concentre sur les enfants de monstres célèbres et de créatures d’horreur. Le film, qui sera exclusif à la plateforme de streaming de Paramount, arrivera début octobre, juste à temps pour la terrifiante saison d’Halloween.

La bande-annonce de »Monster High: The Movie » montre comment l’histoire suivra une jeune fille qui vient d’arriver à l’école Monster High, où alors qu’elle commence à s’intégrer, une menace maléfique met ses nouveaux amis en danger. Ici, vous devrez apprendre quelques règles importantes dans le monde des monstres, comme ne pas jouer dans un cercueil fermé parce que c’est impoli.

La tournure de l’intrigue surviendra lorsqu’un « non-monstre » s’est apparemment infiltré dans les autres élèves, ce qui rend très difficile de déterminer qui est l’intrus au lycée Monster. La production présente un haut niveau de détail, le décor imitant le monde coloré et fantasmagorique pour lequel la franchise de poupées est connue.

Nous pouvons également voir comment en plus de l’étude, le lycée Monster High a du temps pour la danse, où nous pouvons rejoindre Clawden Wolf (miia harris), Frankie Stein (Céci Balagot), Draculaura (Nayah Damasen) et Deuce Gorgon (Marcheur de cas), personnages déjà reconnus par la populaire ligne de jouets.

»Monster High : le film » est réalisé par Todd Hollande, qui a précédemment réalisé The » Real O’Neals », » Malcolm in the Middle » et une liste de films conçus pour la télévision. L’histoire est écrite par Jenny Jafféqui a travaillé sur »Big Hero 6: The Series » et »Rugrats », en collaboration avec greg erbe Oui Jason Oremland.

Le film sera présenté en première le 6 octobre sur Nickelodeon et Paramount +. Plus tard cette année, Nickelodeon présentera également sur les écrans une série animée inspirée de la franchise à succès de Mattelqui a engendré une pléthore de livres, de jeux vidéo, d’albums et, bien sûr, une gamme de jouets.