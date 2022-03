Xiaomi a vendu près de 200 millions de téléphones mobiles en 2021 et MIUI dépasse déjà les 500 millions d’utilisateurs mondiaux

in

Xiaomi a vendu 190,3 millions de smartphones en 2021, soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année précédente.

Malgré la croissance rapide que realme a connue ces dernières années et la vive concurrence de Samsung et Apple, Xiaomi reste l’une des marques de smartphones les plus populaires au mondecomme ils le montrent les résultats financiers de 2021 que le géant chinois vient d’officialiser.

Selon ce rapport économique, Xiaomi vendu près de 200 millions de mobiles en 2021 et sa couche logicielle, MIUI, déjà dépasse les 500 millions d’utilisateurs dans le monde.

Xiaomi ne freine pas et continue de croître

Le rapport financier pour l’année 2021 révèle que la société basée à Pékin a obtenu chiffre d’affaires de 328,00 millions de yuansce qui représente une augmentation de 33,5% par rapport à l’année précédente, et le bénéfice net a été 22 milliards de yuansce qui représente une augmentation de 69,5 % par rapport à 2020.

Xiaomi continue d’accroître sa présence internationale, car près de la moitié de son chiffre d’affaires total provient des marchés étrangers : 163,3 milliards de yuans, 33,7 % de plus que l’année précédente.

Si l’on se concentre sur le segment des smartphones, Xiaomi a vendu 190,3 millions de terminaux dans le monde, 30% de plus qu’en 2020et sur ces 24 millions, il s’agissait d’appareils haut de gamme, ce qui signifie une augmentation des ventes dans cette gamme de 160% d’une année sur l’autre.

Le revenu total de l’entreprise chinoise provenant de la vente de téléphones mobiles en 2021 était de 208,9 milliards de yuansce qui représente une augmentation de 37,2% par rapport à l’année précédente.

D’autre part, ce rapport financier révèle également que MIUI a atteint, en 2021, le 509 millions d’utilisateurs actifs mensuels28,4% de plus que l’année précédente.

Les chiffres de Xiaomi en 2021 confirment également que sa popularité n’a pas diminué d’un iota, le géant chinois étant entré sur le marché. Top 5 des fabricants sur 62 marchés dans le monde et, en plus, dans 14 d’entre eux, c’est la marque qui a vendu le plus de terminaux.

