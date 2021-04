Oscars: James Franco et Anne Hathaway ont ruiné la cérémonie

S’il y a une chose par laquelle Prix ​​Oscar c’est à cause de leur niveau d’organisation. L’Académie commence les préparatifs du grand festival du film bien avant même de savoir quand sera la date à laquelle ils le fêteront.

En fait, la même chose s’est produite cette année: même sans savoir s’ils pourraient recevoir les nominés pour le Prix ​​Oscar 2021 en personne, depuis Hollywood, il a été confirmé que, en vertu des mesures protocolaires et de l’utilisation obligatoire de la jugulaire, ils veulent célébrer une soirée sans compter sur les transmissions en streaming. À tel point que, dans cette saison de récompenses marquée par le coronavirus, l’Académie donnera la note discordante.

Le tapis rouge des Oscars en pleine préparation l’année dernière. Photo: (Getty)



Encore une fois, Pendant la célébration, qui aura lieu à la gare Union Station de Los Angeles, il n’y aura pas de présentateurs. C’est quelque chose qui se passe depuis 2019, lorsque Kevin Hart a été contraint de démissionner de son poste après que ses messages avec une teinte homophobe aient été connus.

Telle fut la répercussion du cas de Hart que, quelques jours après la Prix ​​Oscar En 2019, ils n’ont pas pu trouver de remplaçant et ont laissé la cérémonie se dérouler de force. Mais, c’est un tel succès qu’ils ont récolté en termes d’audience que, à partir de cette année-là, il est devenu la nouvelle identité des Oscars, qu’ils excusent que c’est pour « donner plus d’importance à ceux qui livrent les prix».

Cependant, bien avant que le paradigme de la plus grande soirée cinéma ne change complètement, chaque soir il y avait un présentateur. Parmi eux, Anne Hathaway et James Franco, qui étaient en charge du Dolby Theatre en 2011 et ont été enregistrés dans l’imaginaire collectif.

James Franco et Anne Hathaway lors de la présentation des Oscars. Photo: (Getty)



Autant qu’il s’agit maintenant de deux acteurs au sommet de leur carrière, il y a dix ans, ils étaient juste dans ce qui pourrait être considéré comme leurs débuts. Bien que ce ne soit peut-être pas le meilleur moment de leur carrière, ils ont tous deux accepté le défi de devenir « les nouveaux jeunes visages d’Hollywood».

Mais, David Wild, qui était l’un des scénaristes sur le Prix ​​Oscar à partir de 2011, il a déclaré à The Ringer que ce duo ne répondait pas à ses attentes. « C’était comme le rendez-vous à l’aveugle le plus maladroit que vous puissiez imaginer entre le stoner boy du lycée et l’adorable pom-pom girl.« Il a dit et a également admis qu’avant de les atteindre, le premier sur la liste était Justin Timberlake.

James Franco et Anne Hathaway ont ruiné les Oscars 2011. Photo: (Getty)



La cérémonie à ce moment-là a commencé à l’envers. Hathaway était visiblement nerveux, tandis que Franco ne cessait de se vanter d’avoir décroché une nomination un an plus tôt pour son rôle dans 127 Heures. Et, ce fut juste à ce moment-là, quand la petite chimie des deux interprètes commença à être évidente.

Pourtant, Wild a reconnu que la prédisposition qu’avaient Anne et James était totalement différente. De son côté, elle s’est toujours impliquée dans les scripts, a répondu au téléphone, a rencontré les producteurs du gala, mais il « il semblait toujours qu’il était sur un vol, il était impossible de le contacter», A assuré le scénariste.

Les acteurs ont accepté le défi même si ce n’était pas le meilleur moment de leur carrière. Photo: (Getty)



De même, les invités de cette soirée se sont souvenus avec émotion de la soirée, même si c’était la seule où il était possible de rompre avec des années de professionnalisme lors de la cérémonie la plus importante de l’industrie cinématographique. Bien que ce soit consacré à l’édition du Prix ​​Oscar 2011 comme l’un des plus surréalistes et imprévisibles.