Pourquoi Ximena Sariñana a-t-elle été hospitalisée ?

Les fans du chanteur Ximena Sarinana ils se sont inquiétés quand on a appris qu’elle avait été hospitalisée d’urgence pour une intervention chirurgicale. Bien que la chanteuse n’ait pas parlé ou clarifié cet incident, il a été signalé qu’elle avait déjà été libérée et qu’elle est actuellement chez elle dans le cadre du processus de rétablissement.

Pourquoi Ximena Sariñana a-t-elle été opérée ?

L’actrice a été transportée dans un hôpital situé dans le sud de Mexico après avoir ressenti de fortes douleurs à l’estomac. Dans la salle d’opération, des fibromes utérins ont été détectés, qui sont des tumeurs bénignes que l’on peut trouver dans le muscle lisse de l’utérus et qui ont causé la douleur que le chanteur de Guadalajara a présentée.

Après le retrait des fibromes, Sariñana en a profité pour subir également une intervention chirurgicale pour une hernie ombilicale qui lui causait de la douleur. Il y a encore peu de détails sur l’état de santé de la chanteuse, mais on sait qu’elle est restée sous soins médicaux pendant plusieurs jours, où elle a reçu la visite de ses proches et de son mari. rodrigo rodríguez.

Le médecin qui a pratiqué l’opération a expliqué que Sariñana préférait subir une myomectomie, qui consiste à enlever les fibromes utérins. Ceci afin de ne pas pratiquer d’hystérectomie, une opération qui peut affecter la fertilité, puisque la chanteuse souhaite toujours renouer avec la maternité à 36 ans.

Bien qu’il s’agisse d’un petit accident, cette année a été très productive en musique pour Ximena Sariñana. Avec la première de son plus récent album »amour chez les adolescentes » qui l’a amenée à entreprendre une tournée dans la République mexicaine, et en septembre prochain, elle fera une tournée en Espagne, en plus de se produire au Vive Latino à Saragosse.

Il a aussi récemment terminé l’enregistrement du film »Comment tuer maman ? », où il participera avec les actrices Blanca Guerra, Ana Valeria Becerril Oui Diana Bovio. Le film a été tourné en Basse-Californie et a été réalisé par José Ramón Chávez.

Sariñana s’est fait connaître en tant que chanteuse en 2007 lorsqu’elle a sorti son album « Mediocre » pour lequel elle a remporté un prix MTV en tant que nouvelle artiste. Ses deux autres productions en soliste avec « Ximena Sariñana » de 2011 et « Not everything you can give » de 2014.

En outre, il a participé à 12 films, la plupart d’entre eux réalisés par son père, Fernando, où il a eu des rôles importants tels que « Todo el Poder », « Amarte duele », « Niñas Mal », « El second aire » et « Intimate ennemis ».