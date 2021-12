Benedict Cumberbatch est ouvert à de nombreuses autres aventures MCU après Doctor Strange 2

Benedict Cumberbatch est plus que disposé à continuer les aventures du Docteur Strange pendant de nombreuses années à venir, tant que le personnage reste intéressant bien sûr. L’acteur reprendra le rôle du Sorcier Suprême ce mois-ci Spider-Man : Pas de chemin à la maison, avant de diriger sa propre suite, Docteur Strange dans le multivers de la folie, L’année prochaine. Bien qu’il n’ait pas pu discuter de quoi que ce soit de spécifique sur l’avenir du docteur Strange dans le MCU, il a au moins révélé qu’il prévoyait de rester dans les parages dans le prévisible …

« Tant que le personnage est intéressant et stimulant et fait des choses fantastiques dans le MCU, pourquoi pas? »

Docteur Strange dans le multivers de la folie agira apparemment comme un suivi de Spider-Man : Pas de chemin à la maison et la série Disney+ WandaVision et Loki, alors que le bon docteur continue d’explorer les ramifications causées par la réémergence du multivers. Avec plusieurs membres de la vieille garde de la franchise Marvel, dont Tony Stark de Robert Downey Jr. et Steve Rogers de Chris Evans, ayant été retirés du conseil des super-héros, le docteur Strange a de gros souliers à remplir alors que le personnage passe au premier plan, avec son futur rôle dans l’univers cinématographique Marvel qui sera certainement majeur.

Benedict Cumberbatch reprendra bientôt le rôle du Docteur Strange dans les prochaines aventures de Peter Parker dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers, la suite trouve Peter Parker demandant au docteur Strange de l’aider à faire de son identité en tant que Spider-Man un secret à la suite de sa révélation publique, ce qui conduit rapidement au déchaînement du multivers. Cela fait que plusieurs versions des précédents méchants de Spider-Man entrent dans le MCU, le web-slinger et The Sorcerer Supreme devant travailler ensemble pour les renvoyer.

Selon Cumberbatch, le film verra Strange jouer un rôle à la Tony Stark de Peter Parker de Tom Holland; « Il y a une ombre du [Tony] Relation rigide… Ce n’est pas aussi intime au départ », a déclaré l’acteur plus tôt cette année. « En raison de l’expérience qu’il a en tant que super-héros, c’est une dynamique étrange et cela se transforme en quelque chose de beaucoup plus parental et correctif. Et puis ça change à nouveau. »

Décrire un « changement » dans la relation pourrait être un euphémisme majeur de la part de Cumberbatch, Tom Holland déclarant récemment que l’équipe Doctor Strange/Spider-Man « s’effondre », révélant que « c’est une relation très différente [from Tony Stark and Peter Parker]. Je ne considérerais pas le docteur Strange comme un mentor dans ce film – c’est plus comme un collègue. À ce stade des films, Spider-Man s’est imposé comme un vengeur assez puissant et sérieux. Le docteur Strange voit cela en lui et le traite comme un égal. Et tout au long du film, leur relation se brise. Et plutôt que de devenir collègues, ils ne deviennent pas des ennemis, mais ce ne sont certainement pas des amis. »

Spider-Man : Pas de chemin à la maison sortira aux États-Unis le 17 décembre 2021, avec Docteur Strange dans le multivers de la folie un peu plus tard, le 6 mai 2022, tous deux dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de USA Today.





