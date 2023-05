Détails du clip exclusif de Rally Road Racers Nouveau film familial amusant

Coureurs de rallye sur route arrive dans les cinémas du pays le 12 mai et, comme de nombreux films d’animation familiaux de grande envergure de ces dernières années, a une distribution empilée qui apportera de la joie aux adultes comme aux enfants. Le grand JK Simmons (Coup de fouet) joue aux côtés de Chloe Bennet (Agents du SHIELD), Jimmy O. Yang (Silicon Valley), Sharon Horgan (Catastrophe), Lisa Lu (fous riches asiatiques), Catherine Tate (Famille Monstre) et le légendaire membre des Monty Python John Cleese (Trolls).





Le synopsis du film, qui ressemble à un délicieux mariage de Coureur de vitesse et Mad Maxse lit comme suit :

Zhi, un pilote de course débutant, a l’opportunité d’affronter le champion en titre du circuit de voitures de rallye. Avec l’aide d’un ancien pilote devenu mécanicien, Zhi doit surmonter des terrains dangereux, des coureurs rivaux et des obstacles inattendus pour prouver qu’il a ce qu’il faut pour être le prochain grand pilote.

Vous pouvez découvrir un clip exclusif ci-dessous:

La voix emblématique de Simmons a déjà été mise à profit dans une multitude de films familiaux, notamment Tic et Tac : Rescue Rangers, Marmaduke, Spider-Man: No Way Home, Seal Team, Zootopia, Rock Dogs et le grand film de Noël Klaus. C’est une carrière parallèle intéressante pour le grand acteur, qui est généralement connu pour ses performances intenses et puissantes.

Coureurs de rallye sur route est encore un autre film familial coloré sur les animaux anthropomorphes dans un monde qui leur est propre, débordant de jeux de mots à la fois visuels et verbaux, et présentant une histoire de course qui le distingue de nombreux films d’animation plus axés sur la fantaisie et l’aventure. Cela ressemble à un acolyte dynamique pour les épileptiques plus frénétiques et carrément Coureur de vitesseet plus câlin que la franchise massive Voitures.

Le film est réalisé par Ross Venokur, qui a connu un certain succès avec le film d’animation familial de 2018, Charmant, qui comprenait une pléthore de musiciens dans sa distribution vocale (Avril Lavigne, GEM, Sia, Demi Lovato, Ashley Tisdale). Cette fois, son excellent casting vocal comprend des légendes de la comédie du Royaume-Uni (Sharon Horgan, Catherine Tate, John Cleese) aux côtés de Simmons et Bennett. Chloe Bennett elle-même a eu une expérience récente avec le doublage après ses années dans Agents du SHIELD, avoir exprimé Yi dans Abominable et son spin-off télévisé, Abominable et la ville invisible.

Rally Road Racers vient du producteur de Shrek and Riverstone Pictures, Kintop Pictures et Vanguard Films and Animation. Il sera distribué par Viva Pictures le 12 mai dans les cinémas du pays. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous: