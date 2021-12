Oculus appartient à l’histoire, Meta dit adieu au nom VR

Facebook, ou plutôt Méta, a sous le réalignement de l’appel nominal du groupe annonce qu’ils sont les Abandonner la division Oculus. Cependant, cela n’inclut pas le cosmos VR derrière, seulement le nom.

Alors que Facebook, Instagram ou même WhatsApp sont autorisés à conserver le nom, nous allons Oculus retiré du jeu.

Et maintenant, après l’annonce il y a quelques semaines, le moment est venu. Oculus doit lentement mais sûrement subir un changement de marque : Oculus devient une méta-modification. C’est ainsi que le Oculus Quest maintenant, par exemple, la Meta Quest et donc la division VR portera directement le à l’avenir Nom du groupe dans le produit.

Une époque touche à sa fin : bye, Oculus !

Le Vice-Président d’AR/V, Andrew Bosworth, a déjà activé 28 octobre 2021 Positionné sur le changement de nom.

Et Bosworth est donc certain que la réalité virtuelle est le moyen le plus immersif d’entrer dans le métaverse. Il précise également que Quête d’un méta-produit Peut être. Ce n’est donc plus un produit Oculus. Mais Instagram est toujours un produit Instagram – une logique tordue. Et oui, c’est un peu déroutant.

Mais Bosworth nous reprend avec ses mots. Il indique qu’elle est ainsi la Vous voulez simplifier l’architecture de marque. Meta (groupe) a de grands projets avec le cosmos VR, que le timbre du nom montre, entre autres.

Quoi qu’il en soit – que nous puissions le comprendre ou non – l’ancien matériel Oculus est maintenant renommé. Le changement est déjà en place.

Désormais et surtout dans le Printemps 2022 le nom est lentement retiré des points de contact officiels. Par exemple, vous serez sur les pages de fans Facebook à l’avenir Méta Quête et dans les magasins Application Meta Quest voyez, alors ne cherchez plus l’application Oculus Quest.

Certaines parties du changement ont déjà été amorcées. Par exemple, vous ne trouverez plus d’Oculus Quest sur le site officiel. Les restes de celui-ci ne peuvent être lus que dans les sous-menus. Cela sera certainement ajusté au fil du temps.

C’est la fin de l’ère VR d’Oculus, qui était en partie responsable du grand renouveau de la réalité virtuelle il y a environ cinq ans. Les produits de la société resteront essentiellement avec nous, mais Oculus lui-même appartient à l’histoire. Nous sommes curieux de voir comment tout va évoluer autour de Meta.