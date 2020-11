“OK Google, comment ai-je dormi aujourd’hui?” La fonction la plus souhaitée de l’assistant apparaît

Google Assistant peut déjà lire nos données de santé dans des services tiers, ou presque, car pour l’instant, la fonctionnalité n’est compatible qu’avec les appareils portables Fitbit.

Depuis que Google a acheté Fitbit à la fin de l’année dernière 2019, sûrement avec l’idée de développer Google Fit Grâce au meilleur logiciel de quantification de l’industrie, la vérité est que beaucoup attendaient encore les clés d’un accord qui ne s’est pas concrétisé en fonctionnalités ou dispositifs spécifiques dans l’écosystème du géant de Mountain View.

Il a fallu attendre près d’un an, en effet, pour que la star des services Google telle qu’elle est aujourd’hui Assistant reçoive l’actualité liée à l’intégration des services Fitbit permettant à l’assistant d’accéder à nos données de santé même s’ils s’inscrivent à partir de plates-formes ou de quantificateurs tiers.

Ne vous faites pas trop d’illusions, en tout cas, car en effet ouvre la porte à des services tiers mais pour l’instant, cette option ne sera disponible que pour les bracelets et montres Fitbit, qui peuvent déjà être intégrés dans Assistant pour nous permettent de demander même directement comment nous avons dormi sur notre mobile ou sur n’importe quelle enceinte Nest Home.

Google Assistant lance une nouvelle section bien-être, qui peut utiliser les données de quantificateurs physiques

La vérité est que Google nous a déjà habitués au développement très lent d’Assistant, qui n’a même pas reçu le mode conversationnel en espagnol disponible en anglais depuis plus de deux ans, et dans ce cas il a même été ajouté que Les autorités réglementaires n’ont pas encore approuvé l’achat de Fitbit et son intégration dans Alphabet et donc sous l’égide de Google.

Quoi qu’il en soit, il semble que les deux entreprises travaillent depuis des mois avec un seul feuille de route qui vous permet d’unir vos forces et de profiter des synergies, comme dans ce cas intégration native de l’Assistant sur les appareils Fitbit et de la plate-forme logicielle sur l’assistant intelligent de Google, que vous pouvez désormais profiter de la puissance de toutes ces données collectées par notre vêtements.

Donc, L’Assistant Google lance une section bien-être que vous pouvez même accéder à des détails tels que le sommeil, l’exercice ou la nutrition, en utilisant des données tierces qui dans ce cas sont réduites à celles de Fitbit pour nous offrir des informations ou des conseils utiles pour nous aider à améliorer notre santé ou nos conditions physiques.

Nous supposons que l’accès à ces données et la section bien-être se développeront au fil du temps dans Assistant, quelque chose que nous voulons et supposons aussi qu’il y a probablement des accords avec Samsung ou d’autres fabricants pour accéder aux données de Samsung Health ou Huawei Health, entre autres suites santé similaire.

Pour l’instant, si nous avons un bracelet Fitbit, nous pouvons demandez à l’assistant de répondre à la question de savoir combien nous avons dormi la nuit dernière ou comment nous avons bien fait, quelque chose de très attendu et que la plupart des utilisateurs de Fitbit apprécieront après des mois d’attente pour les nouvelles “made by Google”.

Les collègues de la police Android l’ont déjà essayé, et fonctionne efficacement en répondant parfaitement au rêve enregistré pour un bracelet Fitbit Inspire HR … Nous devrons attendre plus de nouvelles, donc évidemment nous resterons à l’écoute!

