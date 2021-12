Diego Boneta serait à un pas de la prison en raison d’un procès d’un collègue de "Luis Miguel, la série"

Pendant trois ans, la série qui dépeint la vie de Luis Miguel c’était l’un des plus gros succès de Netflix. Bien que la troisième et dernière saison n’ait pas été pleinement saluée par les fans, la vérité est que beaucoup étaient satisfaits de la fin de l’histoire. Protagonisée par Diego Boneta Dans la peau du chanteur, la bande biographique continue d’être l’une des plus choisies au monde, mais tout n’est toujours pas rose pour la plateforme et l’acteur.

En effet, malgré la fureur provoquée par la série de Luis Miguel, l’un des acteurs initiera des actions en justice contre Diego Boneta et la production en général. Il y a quelques mois, on a appris que Martín Bello, qui jouait l’oncle Tito, avait été grièvement blessé à la suite d’une scène dans laquelle il devait jouer avec son collègue. Dans ce document, le moment où le chanteur a connu la vérité sur ce qui était arrivé à sa mère, Marcela Basteri, a été dépeint.

Et, d’après ce que la série a montré, la réaction d’El Sol de México n’a pas été tout à fait saine puisqu’il a battu son oncle très violemment. Par conséquent, au moment de le mettre à l’écran, Diego Boneta et Bello avait quelque chose d’accord, mais tout ne s’est pas passé comme prévu puisque maintenant, le second, doit subir une opération chirurgicale. A tel point qu’en raison de la gravité de ses blessures, qu’il a subies à la suite de cette scène qui, selon lui, n’était pas d’accord, il a engagé des poursuites contre l’acteur et Netflix en général.

« Il ne peut pas être autorisé dans une production d’une telle qualité« L’acteur a déclaré au moment où il a annoncé sa demande. Mais maintenant, le caractère de celui-ci a changé et, par conséquent, Diego Boneta pourrait finir en prison pour être l’auteur des blessures. « Nous allons travailler sur ces blessures dans l’affaire pénale pour déterminer si elles sont malveillantes ou négligentes. Qu’est-ce que ça veut dire? Vérifiez si cela a été fait dans l’intention de nuire à Martín ou par simple négligence» a récemment déclaré l’avocat de Bello, Ignacio Trimarco.

Compte tenu de cela, l’avocat a expliqué que Boneta pourrait aller en prison parce que «sont des blessures graves que, à ce jour, un an et demi plus tard, Martín continue de souffrir”. De même, il y a aussi le fait que Bello doit subir une opération dont il pourrait sortir paralysé car, d’après ce qu’il a révélé, il a une vertèbre fracturée au cou. C’est-à-dire que tout semble indiquer que tant l’interprète que son avocat iront en dernier recours pour réparer le préjudice.

