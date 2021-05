Boruto Chapitre 59 – «Où est Orochimaru»? Date de sortie et dernières mises à jour!

Boruto, Boruto, Boruto! C’est le discours de la ville depuis quelques semaines. En particulier, quelques spéculations de fans suggèrent qu’un saut de temps est inévitable dans les prochains chapitres. De plus, nous avons récemment découvert les capacités partielles de Code et d’Eida qui semblent maîtrisées par rapport aux personnages secondaires présents dans Boruto. Indépendamment de leur puissance, un plan est très essentiel pour aller contre Konoha et les kages. Pourront-ils réaliser leurs motivations? Et où est Orochimaru pendant une crise comme celle-ci? Compte tenu de la faiblesse de Naruto maintenant? Un troupeau de Shinobi réanimés pourrait facilement déclencher une autre guerre. Dans cet article, nous discuterons de tout sur la date de sortie du chapitre 59 de Boruto et les dernières mises à jour!

Chapitre 59

Orochimaru est l’un des shinobi les plus intelligents de tous les temps et s’est rendu immortel grâce à ses expériences. À un moment comme celui-ci, il serait facile pour Orochimaru de renverser quiconque utilisant son armée de faux enfants Uchiha ou d’utiliser le jutsu de réanimation pour ramener les héros tombés au combat. Ne pas voir Orochimaru à un moment comme celui-ci soulève beaucoup de soupçons car il est toujours l’un des shinobi vivants les plus forts de la chronologie de Boruto.

Sans Kurama, Naruto a très peu de réserve de chakra et ne se spécialise pas dans de nombreux jutsus, le laissant très vulnérable. En fin de compte, nous ne savons pas ce que Kishimoto a en tête pour Orochimaru, mais nous le saurons assez tôt quand le moment sera venu.

Boruto Chapitre 59 – Date de sortie

Le chapitre 59 de Boruto devrait sortir le 20 juin 2021. Mais il s’agit toujours d’une date de sortie prévue selon le calendrier de sortie original de la série Boruto Manga. En raison de la pandémie mondiale, nous pourrions voir quelques retards dans le futur à venir. Pour en savoir plus sur le manga Boruto et être mis à jour sur toutes les dernières nouvelles de manga / anime, restez à l’écoute de 45Secondes.fr. Avant de partir, vérifiez 5e guerre des ninjas: est-ce inévitable à Boruto?

Boruto Chapitre 59 – Spéculations, fuites et spoilers!

Au fil du temps, nous voyons plus d’informations sur Boruto circuler à la surface d’Internet. Mais seuls quelques-uns d’entre eux sont rendus comme un véritable spoiler et d’autres sont appelés spéculations. Souvent, on constate que les fans se confondent entre les deux et confondent l’un avec l’autre. Une spéculation récente suggère que nous verrons le temps initial de Boruto sauter où Kawaki et Boruto s’affronteront sur les faces de pierre. Mais cette théorie doit encore être prouvée par des preuves solides telles que des scans bruts. Nous vous recommandons vivement d’attendre jusqu’au 18 juin 2021 pour les spoilers et les fuites de Boruto Chapitre 59.

À propos de Boruto

Boruto: Les prochaines générations de Naruto ont lieu quelques années après Naruto: le dernier film. L’anime s’ouvre sur une suite se déroulant dans le futur où Boruto et son rival Kawaki se tiennent au sommet du visage de pierre détruit de Naruto. Kawaki dit qu’il enverra Boruto au même endroit où il a envoyé son père, ainsi que Boruto est vu portant le bandeau de Sasuke, par-dessus le tissu et son épée.

Cette scène a créé beaucoup de spéculations et de battage médiatique parmi les fans. Les deux ont des marques de malédiction sur leurs mains et ne semblent pas montrer quel pouvoir il détient. Cette ouverture est suivie par Boruto, Sarada et Mitsuki qui deviennent des ninjas et rencontrent diverses aventures ensemble tout en apprenant de nouvelles compétences.