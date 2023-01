Riley Keough rend hommage à sa défunte maman Lisa Marie Presley

Riley Keough, l’un des quatre enfants de Lisa Marie Presley, rend hommage à sa défunte mère après la mort de la star.

Le 20 janvier, Keough a rendu hommage à sa mère sur Instagram et a partagé une photo des deux de son enfance. Sur la photo, Presley regarde avec amour sa fille alors qu’elle serre des fleurs dans ses mains. L’homme de 33 ans a sous-titré le message avec un emoji à un seul cœur.

De nombreux abonnés de Keough ont envoyé leur soutien dans la section des commentaires, y compris la mannequin et actrice Rosie Huntington-Whiteley, qui a écrit : « J’ai tellement pensé à toi ❤️. »

L’actrice Jenna Dewan a écrit: « Je t’envoie tellement d’amour ❤️❤️❤️ », Nicole Richie a envoyé à Keough un message court mais doux avec, « Je t’aime ♥️ » et Kim Kardashian a laissé un emoji symbole de l’infini.

Shirley Manson, une chanteuse du groupe Garbage, a écrit l’hommage suivant en utilisant le compte Instagram du groupe : « Ici, je suis une parfaite inconnue, je vous présente mes sincères condoléances en public. J’aimais votre mère. Elle était merveilleuse. J’ai le cœur complètement brisé. n’a pas pu prendre l’avion pour me rendre hommage en personne. Je vous aime, je vous aime tous. »

La nouvelle du décès de Presley a éclaté le 12 janvier après que l’homme de 54 ans a eu une urgence médicale plus tôt dans la journée. Sa mère, Priscilla Presley, a confirmé la mort de sa fille dans un communiqué.

Riley Keough et Lisa Marie Presley en 2012. John Sciulli / WireImage

« C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée », a-t-elle déclaré dans un communiqué à NBC News.

« C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue », a-t-elle ajouté.

Presley s’est mariée quatre fois et a eu quatre enfants, dont Keough, qu’elle a partagé avec son ex-mari et musicien Danny Keough.

Riley Keough, l’aîné des enfants de Presley, est l’un des deux enfants que la star a eu avec son ex pendant leur mariage de 1988 à 1994. L’ancien couple a également eu un fils nommé Benjamin, décédé par un suicide apparent à l’âge de 27 ans en 2020.

En plus de Keough, Presley laisse dans le deuil ses jumelles de 14 ans, Harper et Finley, qu’elle a partagées avec son ex-mari et guitariste Michael Lockwood. L’ancien couple s’est marié en 2006 et leur divorce a été finalisé en 2021.

Presley a également été mariée à Michael Jackson de 1994 à 1996 et s’est mariée avec Nicolas Cage en 2002 mais a demandé le divorce quelques mois plus tard.

Lisa Marie Presley avec ses filles en 2017. Jon Kopaloff/FilmMagic

Keough est né sous les projecteurs et est un acteur de métier. Elle joue dans la prochaine mini-série « Daisy Jones and the Six » et a de nombreux films à son actif, notamment « Mad Max: Fury Road » et « Logan Lucky ».

Lisa Marie Presley et Riley Keough en 2003. Evan Agostini/Getty Images

En 2022, le grand-père de Keough, Elvis Presley, a fait l’objet d’un biopic de Baz Luhrmann intitulé à juste titre « Elvis ». À l’époque, l’acteur et réalisateur s’est assis avec Variety pour partager ses réflexions sur le projet.

« C’était une expérience très émouvante. C’est très intense à regarder quand c’est votre famille », a-t-elle déclaré.

Keough était naturellement protectrice envers sa famille, mais elle a été agréablement surprise par la tournure du film.

« Au cours des cinq premières minutes, j’ai pu sentir à quel point Baz et Austin (Butler, qui a interprété Elvis dans le film) ont travaillé pour essayer de bien faire les choses. Cela m’a immédiatement émue », a-t-elle déclaré.

« J’ai commencé à pleurer cinq minutes plus tard et je n’ai pas arrêté. Il y a beaucoup de traumatismes familiaux et de traumatismes générationnels qui ont commencé à cette époque pour notre famille. Je me suis senti honoré qu’ils aient travaillé si dur pour vraiment obtenir son essence, pour ressentir son essence. Austin a si bien capturé cela. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide à 800-273-8255textez HOME au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/ressources pour des ressources supplémentaires.