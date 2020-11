Cruella Star Mark Strong partage un aperçu crucial du redémarrage des 101 Dalmatiens de Disney

En ce qui concerne les méchants impardonnables, il est difficile de battre Cruella de Vil. La nature perverse du personnage est expliquée ici même dans le nom lui-même. Pourtant, humaniser un personnage aussi ignoble est exactement ce que le prochain film de Disney Cruella a l’intention de faire, avec Emma Stone jouant le personnage principal du méchant de la 101 Dalmatiens séries. Dans une interview avec Collider, Mark Strong, qui fait partie du projet, a expliqué comment le prochain film emmènera les téléspectateurs dans l’esprit de Cruella.

« Ce que fait le film, ce qui est génial, c’est essayer de jeter une lumière sur l’origine de la Cruella que nous pensons connaître. C’est une histoire de développement, comme vous le voyez devenir la Cruella de Vil que nous connaissons et aimons. haine. »

Le personnage de Cruella a été inventé par l’auteur anglais Dodie Smith en tant que méchant principal de son roman de 1956 Les cent et un dalmatiens. Cruella est devenu l’un des méchants les plus emblématiques de Disney avec la sortie de l’animation 101 Dalmatiens en 1961. Depuis lors, le personnage est apparu sous diverses formes dans les dessins animés et l’animation en direct, où son look distinctif et son amour pour tuer et écorcher des chiots pour faire des manteaux de leurs peaux l’ont fait se démarquer parmi les méchants de Disney.

Le prochain film d’origine mettant en vedette Stone se déroule à Londres dans les années 1970, où nous verrons Cruella au début de sa carrière de jeune créatrice de mode obsédée par les peaux de chiens, en particulier les Dalmatiens. Son obsession conduit Cruella sur des chemins de plus en plus sombres jusqu’à ce qu’elle devienne finalement le méchant de la légende que le public a vu dans 101 Dalmatiens. Selon Mark Strong, Cruella sera une histoire massive et fantastique se déroulant dans le monde de la haute couture.

«J’ai passé un très bon moment. Craig Gillespie, qui l’a réalisé, j’étais un grand fan de. J’aimais moi, Tonya et moi aimions Lars et la vraie fille, les films qu’il a fait avant que je fasse sa connaissance. ce qu’il avait fait signifiait que nous voulions travailler ensemble, et il m’a demandé de jouer ce rôle dans Cruella. C’était fantastique d’être sur le plateau. C’est une production tellement massive. Il y a d’énormes séquences de mode et de salle de bal dedans, qui sont juste tellement impressionnant. J’ai pu être sur le plateau pendant ces jours et passer le plus clair de mon temps avec les deux Emmas – Emma Stone et Emma Thompson. C’était génial de pouvoir tirer la brise avec ces gars pendant les temps morts, puis jouer avec eux, racontant cette histoire fantastique que je pense que les gens vont adorer, quand les caméras tournaient. «

Cruella est réalisé par Craig Gillespie et présente Emma Stone comme Cruella de Vil, Emma Thompson comme baronne, Paul Walter Hauser comme Horace, Joel Fry comme Jasper, Mark Strong comme Boris, Emily Beecham comme Anita, Kirby Howell-Baptiste comme Tabitha et Jamie Demetriou comme Gerald. Il est prévu de sortir le 28 mai 2021. Cette nouvelle arrive de Collider.

