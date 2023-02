Fin expliquée de « Outer Banks » – Saison 3 : qui est mort dans la grande aventure des Pogues

Une nouvelle saison de la série « Outer Banks » est arrivé sur Netflix le 23 février 2023. Ainsi, les fans du spectacle créé par Shannon Burke et Jonas Pate Vous pouvez maintenant profiter des nouvelles aventures du groupe de protagonistes

Dans cette troisième partie de l’histoire, les pogues ils sont sauvés d’une île déserte pour être emmenés dans les Caraïbes. Puis un dangereux rival les lance à la recherche d’une cité perdue légendaire.

AVERTISSEMENT SPOILERS. Avez-vous eu des doutes sur le résultat de la saison 3? Ensuite, nous vous offrons le fin expliquée (fin expliquée) de la saison 3 de la série netflix « Banques extérieures ».

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE « OUTER BANKS » – SAISON 3 ?

Vers la fin de la troisième saison, nous découvrons que quartier cameron travaillait avec carlos singh pendant tout ce temps et c’est lui qui a révélé l’emplacement de Big John, John B et Sarah. Heureusement, ils parviennent à s’échapper.

Pendant ce temps, le reste de l’équipe localise le site archéologique. Ils font fuir les hommes singh avec des feux d’artifice et, au milieu de la peur qui existe dans ces circonstances, Cléo déclare son amour à le pape et ils partagent un baiser romantique.

Revenons au premier groupe, gros jean laisse une traînée de sang le long de la route après avoir été blessé lors de la fusillade. De cette manière, singh il le suit dans une grotte. Lors de la découverte des lieux, John B. et Sarah Ils trouvent une porte cachée qui mène apparemment à Le doré. La vérité est que, dans cette ville, il y a une grande quantité d’or que nos protagonistes collectent.

singh essayer de les voler mais gros jean il les protège et lance un bâton de dynamite vers le méchant. Le gang s’enfuit et tout semble indiquer que Carlos mort après une explosion se fait entendre dans toute la jungle.

Plus tard, Salle veut garder l’or, mais Sara Il intervient et protège ses amis. Cependant, il reste un ennemi à vaincre : Ryanle commandant en second de singh. Le sujet les confronte pour se venger de ses camarades tombés.

En ce sens, il indique Sara avec un pistolet et, quand il était sur le point de tirer, Salle il se sacrifie pour elle. L’homme prend plusieurs balles avant de pousser Ryan tomber d’une falaise et mourir instantanément.

Il convient de préciser que gros jean Il meurt également après avoir saigné à mort à cause de ses blessures. Alors les parents de John B. et Sarah Ils sont enterrés ensemble, dans la jungle tropicale.

Chase Stokes dans le rôle de John B et Charles Halford dans le rôle de Big John Routledge dans la série « Outer Banks » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES « OUTER BANKS » – SAISON 3 ?

La série remonte le temps 18 mois. Le groupe poursuit sa vie, suivant sa propre voie : Kie sauver les tortues, le pape va à l’école et JJ acheter le bateau loué. Sarah et John B.Ils ont, quant à eux, un surf shop.

Un jour, un vieil homme interrompt leur tranquillité pour leur proposer une nouvelle mission. Il a en sa possession un manuscrit de l’année 1718qui n’est rien d’autre que le Journal d’un capitaine nommé Édouard enseignermieux connu comme « Barbe Noire ».

Les pogues semblent très excités par cette proposition et la caméra nous montre john b sourire. De cette façon, nous avons l’indication la plus proche de ce qui sera abordé. dans la quatrième saison de l’émission.