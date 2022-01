Chuck Movie est « proche » de se produire enfin taquine Zachary Levi

Une mise à jour prometteuse est arrivée pour Mandrin les fans qui espèrent voir la série se poursuivre. Parlant récemment avec Michael Rosenbaum sur le À l’intérieur de toi podcast, la star de la série Zachary Levi a abordé le statut de la franchise Chuck. Il a évoqué le fait qu’il essayait constamment de créer de nouveaux contenus pour Chuck, estimant qu’un film serait le meilleur moyen de faire avancer l’histoire.

« J’ai essayé de faire un film de Chuck avant même que nous ayons fini la série. Comme, j’étais toujours comme, pour presque aucun budget d’argent et pas de temps, nous faisions de toute façon un mini film d’action chaque semaine. Et donc si nous avons un peu plus de budget et un peu plus de temps, nous pourrions faire des petits films de Chuck vraiment tueurs et les mettre en ligne ou quoi que ce soit d’autre. J’essaie littéralement de faire ça depuis 2012. Et mec, j’ai l’impression que le moment est venu Ouais, j’ai eu de très bonnes conversations prometteuses avec les créateurs Josh Schwartz et Chris Fedak. Nous avons eu une très belle rencontre et rattrapage.

Levi parle de la façon dont le casting a mis sur pied un Mandrin retrouvailles via Zoom pendant la pandémie et ce fut une explosion totale. La réunion a également servi de « grand rappel pour tout le monde, juste un spectacle spécial et magique », la série était pour tout le monde et à quel point il était facile pour eux de s’y remettre. Bien que rien n’ait encore été officiellement éclairé, Levi estime que nous sommes plus proches que jamais d’obtenir un Mandrin film réalisé après avoir juré de ne jamais abandonner sa poursuite pour que cela se produise.

« Je ne sais pas s’il s’agit d’une annonce officielle ou non, mais je vais vous dire que pour vous tous qui avez été patients, merci pour votre patience, je n’ai pas arrêté d’essayer et je n’arrêterai pas d’essayer. Je’ J’ai plaisanté en disant que même si je suis un Chuck gériatrique, nous allons le faire un jour… Mais je pense que nous sommes sur le point de faire bouger les choses, ce dont je suis super excité. Et je pense que ça marche parfaitement parce que maintenant, vous savez, c’est une émission de Warner Bros., elle appartient à Warner Bros., et je pense qu’avec tous les streamers maintenant et HBO Max, nous pourrions facilement commencer à faire des films et à les mettre là-bas. »

Espérons que les progrès soient réels cette fois, mais il convient de noter que Levi semble plus optimiste que jamais. À un moment donné en 2017, il a évoqué ses plans pour faire Mandrin films et a suggéré qu’il n’avait pas beaucoup de chance à l’époque. Il pensait que Netflix serait une bonne avenue pour eux, mais comme plusieurs années se sont écoulées depuis, il semblerait que le streamer ne soit tout simplement pas intéressé.

Pourtant, comme le dit maintenant Levi, Warner Bros. est entré dans les guerres de streaming avec le studio mettant de plus en plus de contenu exclusif pour les téléspectateurs du service de streaming de WarnerMedia HBO Max. Peut-être que Netflix n’a jamais donné de nouvelles Mandrin films une chance, mais avec moins de paperasserie à traverser sur HBO Max, ils pourraient enfin avoir une bonne maison après tout. Les fans doivent croiser les doigts.





