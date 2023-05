Mark Hamill partage sa théorie sur les raisons pour lesquelles on ne lui a jamais demandé d’animer Saturday Night Live

Olympus Occasion Olympus OM-D E-M1 Mark III

Appareil photo pensé pour la rapidité, la polyvalence et la portabilité, l'Olympus OM-D E-M1 Mark III est un Micro 4/3 sans miroir parfaitement adapté à une grande variété de besoins photo et vidéo. Doté d'un capteur Live MOS de 20,4 mégapixels et d'un nouveau processeur d'image TruePic IX, cet appareil photo se caractérise par une prise de vue en continu rapide, jusqu'à 60 ips avec un obturateur électronique et 15 ips avec un obturateur mécanique, ainsi que par l'enregistrement vidéo 4K DCI et UHD. Le capteur et le processeur offrent également une plage de sensibilité allant jusqu'à 25600 ISO, tandis qu'un système sophistiqué de stabilisation d'image à décalage du capteur sur 5 axes compense jusqu'à 7,5 paliers de tremblements de l'appareil pour des prises de vue à la main plus nettes. Au-delà de l'image, la conception du capteur intègre également 121 collimateurs détection de phase, tous de type croisé, ainsi que 121 zones de détection de contraste pour une mise au point et un suivi du sujet rapides et précis.