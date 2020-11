«  Le défi: ETA  » est un documentaire Amazon incontournable qui complète parfaitement «  Patria  »

Les tendances de 2020 ont été assez claires en termes de ce que nous avons rencontré le plus fréquemment sur nos plateformes préférées et l’une d’entre elles a été un groupe de fictions (« La ligne invisible », « Patria ») et de documentaires (« Le moment décisif » ‘ou’ La fin du silence ‘en 2019) sur le terrorisme de l’ETA et le conflit armé au Pays basque. A cette occasion, c’est Amazon Prime Video qui a voulu faire entendre sa voix sur «Le défi: ETA».

Avec huit épisodes à son actif, ce documentaire suit les grandes lignes de « Histoire d’un défi: cinq décennies de guerre sans quart de la Garde civile contre l’ETA », un livre écrit à quatre mains entre les Le colonel Manuel Sánchez Corbí et la première caporale Manuela Simón, qui participent aux docuseries.

La vitrine des docuseries chronologiquement les différentes étapes de l’ETA et de la lutte contre le groupe terroriste, commençant dans ces années soixante et se terminant au début de la décennie des dix avec les derniers tubes et l’annonce du licenciement du groupe.

Pour cela, elle dispose d’une multitude de témoignages de première main, dont des témoins oculaires, des victimes et des proches, des membres de la Garde civile, des journalistes, d’anciens membres de l’ETA, d’anciens présidents du gouvernement (González, Aznar, Zapatero et Rajoy), d’anciens ministres et d’anciens lehendakaris (Garaikoetxea et Ardanza ).

En plus de souligner les attaques et ceux qui en ont souffert et ont perdu quelqu’un, la série aime s’attarder sur les détails des différents événements. Tant les opérations policières que les différents coups du gang, avec une multitude d’images inédites.

Un documentaire puissant avec plus de lumières que d’ombres

Cela permet de former une meilleure image mentale de ce qui se passait et, surtout, de ne pas oublier comment les choses se passaient. Il est curieux, en ce sens, comment notre mémoire joue par rapport à cela qui a ouvert des bulletins de nouvelles et des couvertures de journaux jour oui, jour aussi. La série est un rappel précis.

Le documentaire n’est pas trop intéressé à entrer dans à fond avec des problèmes tels que la sale guerre des GAL, auquel l’épisode correspondant se consacre. Ou, du moins, il aurait été apprécié d’aller beaucoup plus loin dans sa création que ce qui a été vu.

C’est peut-être l’un des échecs d’une série documentaire avec plus de lumières que d’ombres. Un autre serait sa séquence de génériques d’ouverture très générique, même si en ce sens c’est quelque chose dont peu de «vrais crimes» sont épargnés ou que parfois ils sont perçus comme quelque peu manipulateurs dans le choix des images pour orner les témoignages. Mais, en général, le documentaire fuit le morbide et est raconté avec suffisamment de neutralité mais faisant, à tout moment, effacer les dégâts et le rôle de l’ETA dans cette histoire.