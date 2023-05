Melissa Barrera et Nicholas Hoult joueront dans le film d’horreur de l’émission de rencontres

Celui, un prochain film d’horreur de Hanway Film, a obtenu ses stars principales. THR rapporte que Mélissa Barreraqui l’a récemment reprise Crier rôle dans Cri VIa tenu l’un des rôles principaux dans Celui aux côtés de Renfield étoile Nicolas Hoult. Également à l’affiche du film, Lana Condor (À tous les garçons que j’ai aimés avant). Kevin Armento et Jaki Bradley écriront et réaliseront le film. Hoult est également producteur du projet aux côtés de Whitaker Lader sous leur bannière Dead Duck Films. Sont également producteurs Riley Keough et Gina Gammell pour Felix Culpa.





« Nous rêvons de ce projet depuis des années et nous sommes ravis de lui donner vie avec notre véritable équipe de rêve », ont déclaré Armento et Bradley dans un communiqué. « Nick, Melissa, Riley et Lana sont parmi les talents les plus excitants du moment, et leur passion pour ce film – partagée par notre incroyable production – nous donne encore plus envie de faire de ce cauchemar une réalité. »

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Hould et Lader ajoutent : « Nous avons tout de suite été attirés par ce projet qui, selon nous, plaira autant aux accros de la télé-réalité qu’à ceux qui pensent que c’est un fléau pour l’humanité. Le scénario et la vision de Jaki & Kevin promettent un film sauvage et délicieusement sombre qui faire grincer des dents, rire et remettre en question sa propre complicité.

Le nouveau film est décrit comme un « cauchemar érotique », imaginant le pire scénario pour quelqu’un qui cherche l’amour dans une émission de téléréalité. Dans le film, Barrera joue Taylor, une jeune femme qui fait un dernier effort pour trouver l’amour en rejoignant une émission de télé-réalité. La compétition se résume à Taylor et à deux autres candidats, qui espèrent tous être choisis comme « le seul » par Mason (Hoult). Cependant, « au milieu du décor opulent du front de mer, des dates de conte de fées et du champagne qui coule à flot, la poursuite se transforme en obsession et la rivalité se transforme en trahison alors que la réalité elle-même s’estompe. » La description officielle taquine en outre que le film est une «horreur cauchemardesque sur la guerre romantique et psychologique menée par notre divertissement populaire bien-aimé – et pose également la question… sommes-nous, les téléspectateurs, complices?»

En relation: Critiques de films à la maison Tout le monde dort Critique: Melissa Barrera étourdit en tant que mère toxicomane





Melissa Barrera est devenue une favorite des fans d’horreur

Tubi

Barrera est devenu un favori des fans dans le genre d’horreur ces derniers temps. Elle est bien connue pour son rôle de Samantha Carpenter dans le Crier films, ayant récemment repris ce rôle pour Cri VI, qui est devenu le versement le plus rentable de la franchise. Elle a également récemment joué dans le film d’horreur Tubi Repos au lit, qui a également marqué ses débuts en tant que productrice. Barrera apparaîtra également dans le prochain film d’amour d’horreur Votre monstre et a récemment été choisi pour un rôle dans un nouveau film de monstre du Cri VI cinéastes.

Hoult a aussi certainement fait sa marque dans le genre. Bien sûr, il joue le personnage principal dans Renfield aux côtés de Nicolas Cage comme une nouvelle incarnation de Dracula. L’acteur, qui jouait auparavant un zombie dans le film de comédie d’horreur Corps chaudsa également été casté dans le prochain remake du classique des vampires Nosferatus de Robert Eggers. Entre-temps, il a également été choisi pour un rôle dans Juré #2le film qui servira de dernier film réalisé par Clint Eastwood.