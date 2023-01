Sortie du jeu 2023 : ces jeux seront disponibles sur PS4, PS5, consoles Xbox, Switch et PC

En 2023, nous pouvons nous attendre à beaucoup de nouveaux grands jeux pour des consoles comme ps4, PS5 Xbox série X/S et Commutateur Nintendoainsi que pour ordinateur personnel. Les jeux incluent des tubes AAA comme « Marvel’s Spider-Man 2 », le remake de « Dead Space » et « Resident Evil 4 » ou encore « Alan Wake 2 ». Mais il y a aussi des versions plus petites – quels jeux sortiront tous en 2023 ?

Un avis: Cette liste de diffusion des jeux les plus importants en 2023 est constamment mise à jour. Veuillez donc vérifier régulièrement pour avoir un aperçu des dates de sortie actuelles pour les différentes plateformes.

Aperçu de la sortie : ces jeux sortiront en 2023

Pour que vous soyez toujours au courant des jeux de janvier à décembre 2023 pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X, Xbox série S, Commutateur Nintendo et ordinateur personnel apparaissent, nous vous offrons ici sur 45secondes.fr l’aperçu parfait dans notre liste de diffusion avec tous les jeux à venir.

Les meilleurs jeux de janvier 2023

13 janvier – One Piece Odyssée (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S)

(PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S) 16 janvier – Dragon Ball Z : Kakarot (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, Commutateur, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, Commutateur, PC) 20 janvier – Emblème de feu s’engager (Commutateur Nintendo)

(Commutateur Nintendo) 24 janvier – Parlé (PS5, PC)

(PS5, PC) 27 janvier – Espace mort refaire (PS5, Xbox série X|S, PC)

Les meilleurs jeux en février 2023

2 février – Délivre-nous Mars (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC) 3 février – L’île morte 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

(PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) 10 février – L’héritage de Poudlard (PC, PS5, Xbox Series X|S)

(PC, PS5, Xbox Series X|S) 17 février – Les colons : nouvelles alliances (pc)

(pc) 21 février – Coeur atomique (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC) 22 février – Horizon : L’appel de la montagne (PSVR 2)

(PSVR 2) 22 février – Le ciel de No Man (PSVR 2)

(PSVR 2) 22 février – Star Wars : Contes du bord de la galaxie (PSVR 2)

(PSVR 2) 22 février – The Dark Pictures : Switchback VR (PSVR 2)

(PSVR 2) 23 février – Fils de la forêt (pc)

(pc) 23 février – Bol de sang 3 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, Commutateur, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, Commutateur, PC) 23 février – Une compagnie de héros (pc)

(pc) 24 février – Le retour de Kirby au pays des rêves Deluxe (Commutateur Nintendo)

(Commutateur Nintendo) 24 février – Voyageur Octopathe II (PS4, PS5, Commutateur, PC)

(PS4, PS5, Commutateur, PC) 28 février – Destiny 2 : Chute de lumière (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC)

Les meilleurs jeux en mars 2023

1er mars – Le jour d’avant (PS5, Xbox série X|S, PC)

(PS5, Xbox série X|S, PC) 3 mars – Le dernier d’entre nous : Première partie (pc)

: Première partie (pc) 3 mars – Wo Long : Dynastie Déchue (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC) 9 mars – Os du crâne (PC, PS5, Xbox Series X|S)

(PC, PS5, Xbox Series X|S) 9 mars – Project Zero : Masque de l’éclipse lunaire (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, Commutateur, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, Commutateur, PC) 17. Mars – Star Wars Jedi : Survivant (PS5, Xbox série X|S, PC)

(PS5, Xbox série X|S, PC) 17. Mars – Origines de Bayonetta : Cereza et le démon perdu (Commutateur Nintendo)

(Commutateur Nintendo) 17. Mars – La Légende des Héros : Pistes vers l’Azur (PS4, Switch, PC)

(PS4, Switch, PC) 24 mars – Remake de Resident Evil 4 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC) 28 mars – Chef du crime : Rockay City (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC)

Les meilleurs jeux d’avril 2023

4. Avril – L’héritage de Poudlard (PS4, Xbox One)

(PS4, Xbox One) 4 avril – Rencontrez votre créateur (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC)

28 avril – L’île morte 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, PC)

Les meilleurs jeux en mai 2023

Les meilleurs jeux en juin 2023

Les meilleurs jeux en juillet 2023

7 juillet – La Légende des Héros : les sentiers de la Rêverie (PS4, PS5, Commutateur, PC)

(PS4, PS5, Commutateur, PC) 25 juillet – L’héritage de Poudlard (Commutateur Nintendo)

Meilleurs jeux en août 2023

Il n’y a pas de communiqués concrets pour ce mois-ci.

Les meilleurs jeux en septembre 2023

Il n’y a pas de communiqués concrets pour ce mois-ci.

Les meilleurs jeux d’octobre 2023

Il n’y a pas de communiqués concrets pour ce mois-ci.

Les meilleurs jeux en novembre 2023

Il n’y a pas de communiqués concrets pour ce mois-ci.

Les meilleurs jeux de décembre 2023

Jeux sans date de sortie précise en 2023

Nous mettrons à jour cette liste régulièrement.

Alan Wake 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) La sombre descente d’un extraterrestre (PS5, Xbox série X, PC)

(PS5, Xbox série X, PC) Alternance (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) Mythe NoirWukong (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) crise 4 (PS5, Xbox série X|S, CP)

(PS5, Xbox série X|S, CP) DC Justice League (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) Dragon Age 4 (PS5, Xbox série X|S, CP)

(PS5, Xbox série X|S, CP) Diablo 4 (ordinateur personnelXbox Series X, PS5)

(ordinateur personnelXbox Series X, PS5) Vallée des rêves de Disney (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) éternité (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Remake de Final Fantasy 7 (PS4, PS5, PC)

(PS4, PS5, PC) Final Fantasy 16 (PS5)

(PS5) Horizon : L’appel de la montagne (PS VR2)

(PS VR2) Programme spatial Kerbal 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) Couches de peur (PS5, PC)

(PS5, PC) Tronçonneuse Sucette (ordinateur personnelXbox Series X, PS5)

(ordinateur personnelXbox Series X, PS5) Spider-Man 2 de Marvel

Remake de Max Payne 1 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) Remake de Max Payne 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) Le ciel de No Man (PS VR2)

(PS VR2) Hors réseau (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) Surveiller 2 (PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC)

(PS4, PS5, Xbox Series X, Xbox One, PC) payer le jour 3 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) pragmatique (PC, Xbox Series X, PS5)

(PC, Xbox Series X, PS5) Resident Evil : Village (PS VR2)

(PS VR2) Star Wars Jedi : Survivant (PS5, Xbox série X|S, PC)

(PS5, Xbox série X|S, PC) Stormgate (pc)

(pc) combattant de rue 6 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) Os du crâne (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) Suicide Squad: Tuez la Justice League (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)

(PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP) La légende de Zelda : Breath of the Wild 2 (Commutateur Nintendo)

(Commutateur Nintendo) The Walking Dead : Saints & Sinners – Chapitre 2 : Vengeance (PS VR2)

(PS VR2) Le loup parmi nous 2 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox série X|S, CP)