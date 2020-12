Buck a dit que lui et Juvenile n’avaient jamais participé aux affections, mais qu’il en avait vu d’autres.

Une photo qui refait surface de temps en temps est celle de Birdman et Lil Wayne s’embrassant sur les lèvres il y a des années. La photo a provoqué des rumeurs, des potins, des spéculations, etc., et il y a des années, DJ Vlad a demandé au rappeur de Cash Money Turk de quoi il s’agissait. Selon Turk, c’était quelque chose qu ‘«un * gga faisait en interne». Il l’a comparé au basket-ball et aux joueurs qui se tapaient sur le derrière. «Ça ne veut pas dire qu’il est f * g, ça veut dire n * gga, bon travail. Si vous êtes un homme, les gens regardent ça différemment. Turk a poursuivi en disant qu’il ne s’engagerait pas dans le même comportement aujourd’hui (2015, date de son entretien), et Vlad voulait savoir si Young Buck avait également été témoin de ce comportement ou y avait participé au cours de ses quatre années avec Cash Money . Dans une récente interview, Buck a déclaré avoir vu des baisers comme ça se produire et a ajouté: « Bébé n’a jamais joué avec moi comme ça. » « Laissez-moi clarifier cela, vous comprenez ce que je dis. Je n’ai jamais vu Baby jouer avec Juvenile comme ça, » continua Buck. « Mais Turk a raison. Je l’ai vu faire ça de manière ludique. Ce n’est probablement pas comme ça que Turk t’a expliqué. Je ne sais pas si c’était une mafia ou ce que c’était, mais pour moi, c’était quelque chose Je pense que j’ai vu Wayne, Turk et même BG pousser ça à un moment donné en ce qui concerne l’étreinte qu’il a eue avec eux et ils ont eu ce lien paternel avec Bébé comme ça, alors tu sais , Je suppose que c’est de ça que ça vient. « Le jeune Buck s’est assuré de répéter que ni lui ni Juvénile n’ont participé aux affections, mais a dit: «J’en ai été témoin». Regardez le clip de l’interview de Buck avec le précieux asseoir de Turk VladTV au dessous de.