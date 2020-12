Trump signe la Directive de politique spatiale 6 sur l’énergie nucléaire spatiale et la propulsion

L’énergie nucléaire sera une grande partie des efforts d’exploration spatiale des États-Unis à l’avenir, affirme un nouveau document de politique.

Président Donald Trump Mercredi 16 décembre, a publié la directive 6 sur la politique spatiale (SPD-6), qui définit une stratégie nationale pour l’utilisation responsable et efficace des systèmes de propulsion et d’énergie nucléaires spatiaux (SNPP).

«L’énergie et la propulsion nucléaires spatiales sont une technologie fondamentalement habilitante pour les missions américaines dans l’espace lointain vers Mars et au-delà», a déclaré Scott Pace, assistant adjoint du président et secrétaire exécutif de la Conseil national de l’espace , a déclaré mercredi dans un communiqué envoyé par courrier électronique. «Les États-Unis ont l’intention de rester le chef de file parmi les nations spatiales, en appliquant la technologie nucléaire de manière sûre, sûre et durable dans l’espace.

Les systèmes nucléaires sont des éléments importants du portefeuille d’exploration du pays depuis des décennies. Par exemple, de nombreux explorateurs robotiques les plus connus de la NASA – y compris les sondes interstellaires Voyager 1 et Voyager 2, le vaisseau spatial New Horizons Pluto et le rover Curiosity Mars – ont tiré leur puissance de générateurs thermoélectriques radio-isotopiques (RTG), qui convertissent en électricité la chaleur générée par la désintégration radioactive du plutonium-238.

Une utilisation plus étendue des systèmes SNPP pourrait aider ce portefeuille à se développer considérablement dans un proche avenir. Par exemple, la NASA et le département américain de l’énergie travaillent ensemble sur un Projet de réacteur à fission appelé Kilopower , qui pourrait fournir du jus aux avant-postes avec équipage sur la Lune et sur Mars.

Et l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine a salué la propulsion thermique nucléaire, qui exploiterait la chaleur dégagée par les réactions de fission pour accélérer les propulseurs à des vitesses incroyables, comme un changeur de jeu potentiel pour les efforts d’exploration de l’espace lointain de l’agence.

Le SPD-6 confirme et officialise cet engagement envers les systèmes SNPP. Par exemple, le document, que vous pouvez lire ici , déclare que les États-Unis devraient développer, d’ici le milieu des années 2020, des capacités de production et de traitement de combustible suffisantes pour prendre en charge une variété de systèmes spatiaux nucléaires, des RTG à la propulsion nucléaire thermique et électrique nucléaire.

Un autre objectif défini par SPD-6 est la démonstration d’un « système d’alimentation par fission à la surface de la lune qui est évolutif à une plage de puissance de 40 kilowatts électriques (kWe) et plus pour soutenir une présence lunaire soutenue et l’exploration de Mars. . » Cela devrait arriver d’ici le milieu à la fin des années 2020 si possible, indique le document.

Le SPD-6 est la sixième directive de politique spatiale signée par le président Trump, comme son nom l’indique. Le SPD-1 a officiellement demandé à la NASA de ramener les astronautes sur la Lune pour aider à se préparer aux missions en équipage sur Mars; Le SPD-2 a assoupli la réglementation sur l’industrie des vols spatiaux privés; Le SPD-3 visait à aider à la gestion du trafic spatial; Le SPD-4 a ordonné au ministère de la Défense d’établir le Force spatiale américaine ; et le SPD-5 ​​a défini une politique de cybersécurité pour les systèmes spatiaux américains.

Comme cette liste l’indique, le président Trump a été assez actif dans le domaine de la politique spatiale. Il a également ressuscité le National Space Council, qui était en sommeil depuis le début des années 1990. Et juste la semaine dernière, il a publié une nouvelle politique spatiale nationale , qui vise à renforcer la sécurité nationale et le leadership américain dans l’espace, entre autres objectifs.