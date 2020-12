Age Of Empire 2: Definitive Edition a une nouvelle extension avec des civilisations et des campagnes supplémentaires

Après le lancement de Age of Empires II: édition définitive L’année dernière, la plupart pensaient que cela aurait été la fin de la route pour le titre. De plus, les remasters ne gênent guère le contenu post-lancement.

Eh bien, récemment, le développeur Forgotten Empires et Microsoft travaillent sur quelque chose d’excitant, car ils viennent de dévoiler une extension complète pour Age of Empires 2: édition définitive, intitulé Seigneurs de l’Ouest.

Dans cette nouvelle extension, il y a deux civilisations supplémentaires, les Bourguignons et les Siciliens et également équipées de trois nouvelles campagnes vocales dans lesquelles les joueurs peuvent décider d’assumer les rôles des ducs de Bourgogne, Edward Longshanks, et plus encore.

En outre, les joueurs auront la chance de découvrir 16 nouvelles réalisations.

Vous pouvez en savoir plus sur Age of Empires II: édition définitive, précisément l’expansion de Lords of West:

Précommandez LORDS OF THE WEST – la première extension officielle à #AgeofEmpiresIIDE—Sur Steam ou sur le Windows Store maintenant! Améliorez votre expérience Age II avec: 🛡️ 2 nouveaux CIVS!

⚔️ 3 nouvelles CAMPAGNES!

2 civilisations nouvellement ajoutées

• Bourguignons – Passer d’un simple duché à la merveille de l’Europe occidentale grâce à la puissance économique, à la réussite culturelle et à l’utilisation de technologies et de tactiques militaires avancées. L’unité unique bourguignonne est le Coustillier, une unité de cavalerie qui utilise une puissante attaque de choc lors de la charge au combat.

• Siciliens – Découvrez les diverses cultures et l’esprit martial du carrefour de la Méditerranée en construisant l’un des royaumes les plus convoités de l’Europe médiévale. L’unité unique sicilienne est le Serjeant, une unité d’infanterie robuste qui peut construire le redoutable Donjon.

3 nouvelles campagnes entièrement exprimées

• Edward Longshanks – Un otage amer de barons rebelles, Edward Longshanks jure de récupérer son droit d’aînesse et de mener une Angleterre brisée vers des hauteurs sans précédent de prestige et de courage. Commandant avisé et politicien rusé, ses méthodes impitoyables sont efficaces mais amorales. Suivez-le alors que sa soif de pouvoir et de gloire l’emmène à travers l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et même en croisade! Dans cette campagne, vous incarnez les Britanniques.

• Les Grands Ducs d’Occident – Pendant des décennies, les ducs de Bourgogne ont été impliqués dans une lutte sanglante pour le contrôle du roi français fou en utilisant leur ruse, leurs prouesses militaires et leur immense richesse. Cependant, comme le sang qu’ils versent est payé avec le sang qui leur est propre, leur attention se tourne de plus en plus vers le nord alors qu’ils visent à créer leur propre royaume. Dans cette campagne, vous incarnez les Bourguignons.

• Les Hautevilles – Robert de Hauteville a quitté la Normandie en 1047 CE avec un petit élastique. En un siècle, les membres de sa famille devinrent ducs d’Italie, princes de Terre Sainte et même rois de Sicile. Rejoignez ces aventuriers normands intrépides alors qu’ils fusionnent trois cultures dans le royaume le plus tolérant et le plus sophistiqué d’Europe. Dans cette campagne, vous incarnez les Siciliens.

Age of Empires II: édition définitive est maintenant prêt sur PC. Cependant, l’expansion de Lords of the West tombe le 26 janvier, mais soyez prêt avec un billet de 10 €.